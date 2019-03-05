 В ХДС призывают закрыть возвращенцам-исламистам въезд в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 05.03.2019

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Германия

В ХДС призывают закрыть возвращенцам-исламистам въезд в ФРГ

Преступления, совершенные боевиками ИГ, должны преследоваться в тех странах, где были совершены, считает эксперт ХДС. Он полагает, что это должно относиться и к боевикам с гражданством Германии.

Суд в Германии над возвращенцем из ИГ

Суд в Германии над возвращенцем из ИГ

Немецких боевиков из джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) необходимо лишить права на возвращение в Германию, их преступления должны расследоваться в тех странах, на территории которых были совершены. Такое мнение высказал эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по правовым вопросам Патрик Зенсбург (Ratrck Sensburg) в интервью газете Handelsblatt, обнародованном во вторник, 5 марта.

Запретительная мера должна распространяться и на боевиков с гражданством ФРГ, исключения возможны лишь в отдельных случаях по гуманитарным соображениям, полагает Зенсбург.

Контекст

В Северном Рейне - Вестфалии больше салафитов, чем в любом другом регионе ФРГ. В публичном пространстве они практически не видны, но по-прежнему активны и представляют угрозу для безопасности. (22.10.2018)

Сын Сабине Лаппе уехал в Сирию и примкнул к боевикам ИГ. После его гибели к женщине многие относятся с опаской, считая ее матерью террориста. Сабине рассказала DW о случившейся трагедии. (11.10.2018)

Правительство ФРГ в настоящее время изучает вопрос, можно ли судить в Германии джихадистов, выехавших из ФРГ в Сирию и Ирак. Президент США Дональд Трамп призвал государства ЕС принимать захваченных в Сирии боевиков ИГ и судить их на своей территории. Однако преступления, совершенные в зонах боевых действий, практически недоказуемы.

Применение закона задним числом

На фоне дискуссии об отношении к немецким джихадистам министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (Katarina Barley) и глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) несколько дней назад согласовали законопроект, согласно которому экстремисты, имеющие больше одного гражданства, могут быть лишены немецкого паспорта. Такая мера должна стать возможной в отношении тех лиц, которые будут находиться в рядах ИГ после вступления закона в силу.

Некоторые представители Христианско-социального союза (ХСС), однако, полагают, что этот закон не должен распространяться задним числом на боевиков, воевавших на стороне ИГ в прошлом. Патрик Зенсбург констатировал, что применение закона задним числом было бы неконституционным. В то же время он отметил, что многие боевики ИГ сейчас ведут "последние бои", поэтому следует поторопиться с принятием соответствующего законодательства.

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    Автор: Александра Елкина


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Контекст

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