В ХДС критикуют решение поддержать Бодо Рамелова в Тюрингии

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) резко критикует договоренности земельного объединения партии в Тюрингии с Левой партией, Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и "зелеными" относительно путей урегулирования политического кризиса в федеральной земле.

Так, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn), который является возможным кандидатом на пост председателя партии, заявил в субботу, 22 февраля, на своей странице в Twitter, что "не приемлет" выбор представителя Левой партии Бодо Рамелова (Bodo Ramelow) на пост главы земельного правительства Тюрингии с помощью голосов депутатов от ХДС.

"Каким бы трудным ни было положение наших коллег в Тюрингии - после того, как не удалось найти кандидата, устраивающего все партии, тактика лавирования не поможет", - написал политик в своем микроблоге. По мнению Шпана, решением политического кризиса в Тюрингии должны стать скорейшие досрочные выборы.

Поддержку Рамелова в ХДС считают отказом от своих убеждений

В свою очередь другой возможный кандидат на пост председателя ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил, что решение отделения в Тюрингии поддержать Бодо Рамелова в качестве кандидата на пост главы временного земельного правительства "наносит ущерб убедительности партии ХДС по всей Германии". "ХДС в Тюрингии с самого начала нельзя было допускать уничижительного отношения к нашей демократии со стороны АдГ (правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". - Ред.)", - подчеркнул Мерц.

Такого же мнения придерживается и лидер молодежной организации консерваторов Junge Union Тильман Кубан (Tilman Kuban).В интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном 23 февраля, он заявил, что "ХДС ни в коем случае нельзя отказываться от своих основных убеждений" и соглашаться на сотрудничество с Левой партией или АдГ.

Роль АдГ в политическом кризисе в Тюрингии

Политический кризис в Тюрингии начался после того, как 5 февраля, спустя три с половиной месяца после выборов в ландтаг, кандидат от Свободной демократической партии (СвДП) Томас Кеммерих (Thomas Kemmerich) неожиданно для многих занял пост главы земельного правительства, воспользовавшись поддержкой депутатов из АдГ, ХДС и СвДП.

На фоне общественных протестов, связанных с избранием Кеммериха, 8 февраля политик добровольно ушел в отставку, пообещав, что вернет в земельный бюджет все средства, полученные им на этой должности.

Поздно вечером в пятницу, 21 февраля, представители Левой партии, "зеленых", СДПГ и ХДС приняли решение поддержать кандидатуру политика из Левой партии Бодо Рамелова на выборах главы временного правительства Тюрингии, которое должно будет руководить федеральной землей до досрочных выборов, назначенных на 25 апреля 2021 года. Хотя во фракции ХДС тюрингского ландтага оговорились, что "активно" выбирать Рамелова христианские демократы не будут.

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