В Хабаровске расследуют избиение ведущего видеоканала штаба Навального

Полиция возбудила уголовное дело о нанесении побоев ведущему YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрию Низовцеву. Следователи после экспертизы могут переквалифицировать статью на более легкую, заявил он онлайн-изданию "МБХ медиа" в понедельник, 27 июля. Молодой человек допустил открытие дела о воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

Неизвестные напали на ведущего 23 июля около подъезда его дома. В тот день Низовцев освещал в YouTube очередную акцию протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Демонстрации на Дальнем Востоке после ареста Фургала

Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля. Следствие обвиняет его в организации убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 - 2005 годах. Сергея Фургала проверяют и на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.

Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Позднее к акциям присоединились жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре.

Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил Сергея Фургала от должности "в связи с утратой доверия". Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихли, их участники начали требовать отставки врио главы региона.

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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске В чем обвиняют Сергея Фургала? 9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске Стихийные протесты в Хабаровске С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске "Фургала домой!" Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске К протестам примкнул Владивосток Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске "Миша, уходи!" 20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР". Автор: Александра Елкина

