 В Хабаровске протестующие вновь вышли на улицы | Новости из Германии о России | DW | 27.07.2020

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Россия

В Хабаровске протестующие вновь вышли на улицы

В Хабаровске, несмотря на будний день, жители города вновь вышли на очередной протест в поддержку Сергея Фургала. Тем временем в Кремле заявили, что ситуация "скорее успокаивается".

Митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске 25 июля 2020 года

Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 25 июля 2020 года

В Хабаровске в понедельник, 27 июля, состоялась очередная массовая акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Как и в предыдущие дни протеста, не утихающего с 11 июля, участников мирного шествия к зданию парламента Хабаровского края активно поддерживали, громко сигналя, проезжавшие мимо автомобилисты.

Интернет-пользователи со всего мира поддержали хабаровчан

Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Крысы вон" и "Верните нам Фургала" и скандировали лозунги "Свободу!", "За Фургала вся страна" и "Мы не сдадимся". Сотрудники полиции, дежурившие у здания парламента края, наблюдали за акцией со стороны, однако не вмешивались. После шествия по центральным улицам города его участники устроили митинг на площади Ленина.

Во время стрима канала "Штаб Навального в Хабаровске" пользователи начали писать в комментариях названия городов, в которых следят за трансляцией митинга и выражают свою поддержку протестующим. Кроме нескольких десятков городов в России, Беларуси и Украине, там отметились пользователи из Греции, Литвы, Азербайджана, Германии, Канады, США и некоторых других стран.

Сергей Шнуров на протесте в Хабаровске

27 июля к жителям Хабаровска присоединился также прибывший из Москвы лидер группы "Ленинград", продюсер телеканала RTVi и сопредседатель "Партии Роста" Сергей Шнуров.

Накануне врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Шнуров прибудет в Хабаровск по его приглашению и что они, возможно, вместе выйдут к людям. Однако сам музыкант подчеркнул, что прилетел в Хабаровск по собственной инициативе, чтобы снять фильм о протестах для канала RTVi.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Хабаровском крае, где уже 17-й день продолжаются митинги в поддержку Сергея Фургала, "скорее успокаивается".

Смотрите также:

  • Сергей Фургал

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Кто такой Сергей Фургал?

    Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

  • Задержание Сергея Фургала

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В чем обвиняют Сергея Фургала?

    9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Стихийные протесты в Хабаровске

    С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Фургала домой!"

    Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

  • Акция протеста во Владивостоке 18 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    К протестам примкнул Владивосток

    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

  • Акция протеста в Харабовске 21 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Миша, уходи!"

    20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

  • Участники акций протеста

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В знак солидарности с Хабаровском

    Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.

  • Юрий Трутнев

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Трутнев как объект критики

    Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.

  • Сергей Наумов

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Нападение на Наумова и Низовцева

    24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:52

Почему протесты в Хабаровске не прекращаются

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Почему не стихают протесты в Хабаровске  

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