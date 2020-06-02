В ФРГ число работающих по сокращенному графику достигло рекордных 7,3 млн

На фоне пандемии коронавируса число занятых на условиях неполного рабочего дня в Германии в мае выросло до рекордных 7,3 млн человек. Это следует из данных, обнародованных мюнхенским Институтом экономических исследований ifo во вторник, 2 июня.

"Это число еще никогда не было столь высоко", - заявил эксперт ifo по ситуации на рынке труда Себастьян Линк (Sebastian Link). По его словам, предыдущий пик вынужденной неполной занятости пришелся на май 2009 года, тогда эта цифра составляла чуть менее 1,5 млн человек.

Во всех сферах экономики

"В отличие от финансового кризиса, когда более 80 процентов трудившихся по сокращенному графику были заняты в промышленности, во время кризиса, связанного с коронавирусом, неполная занятость зафиксирована практически во всех секторах экономики", - указали в институте.

В областях, имеющих отношение к бизнес-услугам, подобная практика распространилась на 2,4 млн человек, в промышленной сфере - на 2,2 млн, в торговле - на 1,3 млн.

После ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, экономическая конъюнктура в Германии начинает оживать, однако обвал был столь значительным, что полного восстановления показателей придется ждать еще долго, заявил ранее глава отдела конъюнктурной политики Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW) Клаус Михельзен (Claus Michelsen).

Тем не менее, по прогнозам института, озвученным 27 мая, производительность экономики Германии по итогам второго квартала сократится более чем на 10 процентов по сравнению с первым кварталом.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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