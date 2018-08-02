 В ФРГ четверо мужчин осуждены за создание сайта для педофилов | Новости из Германии о Германии | DW | 07.03.2019

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Германия

В ФРГ четверо мужчин осуждены за создание сайта для педофилов

Четверо немцев, администрировавших портал для педофилов с более чем 111 тысячами пользователей, приговорены к лишению свободу сроком до девяти лет и девяти месяцев.

Заседание суда по делу о портале для педофилов Elysium, январь 2019 года

Заседание суда по делу о портале для педофилов Elysium, январь 2019 года

Четыре гражданина Германии получили тюремные сроки за создание одного из крупнейших сайтов для педофилов Elysium или причастность к его администрированию. Такое решение принял земельный суд в городе Лимбург федеральной земли Гессен в четверг, 7 марта. Согласно нему, мужчины из Баварии, Гессена и Баден-Вюртемберга в возрасте от 40 до 63 лет приговорены к лишению свободы сроком от трех лет и десяти месяцев до девяти лет и девяти месяцев.

Контекст

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Google и Microsoft со спецслужбами США и Великобритании начинают борьбу с детским порно в Сети. Что за этим стоит - желание помочь или отмыть репутацию после шпионских скандалов? (22.11.2013)

Все четверо признаны виновными в хранении и распространении детской порнографии. В теневом секторе интернета - даркнете - они создали и администрировали сайт для педофилов Elysium, на котором зарегистрировались более 111 тысяч пользователей со всего мира. Портал, который распространял детскую порнографию и помогал устраивать встречи для сексуального насилия над детьми, был удален в июне 2017 года.   

Дольше всех пробудет под стражей самый старший подсудимый, который также признан виновным в насильственных сексуальных действиях в отношении двух маленьких детей. Суд также решил, что он может представлять опасность для общества, и поэтому его свобода будет ограничена и после отбытого основного срока заключения: он будет переведен в специальную камеру, содержание в которой не такое строгое, как в обычной тюрьме. Там за совершившим преступление будут наблюдать психологи, он сможет пройти курсы по социализации. Срок содержания в такой камере изначально не ограничен, решение о его продлении принимается ежегодно.     

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    Автор: Никита Баталов


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