В ФРГ ученые смоделировали сценарии распространения коронавируса

По поручению министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) немецкие ученые проанализировали, как эпидемия коронавируса может распространяться в Германии. В рабочем документе МВД устанавливается, как нынешнее положение дел может повлиять на внутреннюю безопасность, какие возможны сценарии развития ситуации, заявил в пятницу, 27 марта, официальный представитель министерства Стив Альтер (Steve Alter).

По информации журнала Der Spiegel, газеты Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов NDR и WDR, в конфиденциальном документе под названием "Как взять под контроль COVID-19", эксперты рекомендуют поставить вирусу преграду по примеру Южной Кореи - в массовом порядке проводя тесты и последовательно изолируя инфицированных людей.

Исследователи смоделировали сценарий, по которому с 6 апреля проводятся по 50 тысяч тестов в день, с 13 апреля - по 100 тысяч, и в конце апреля - по 200 тысяч. От прежней методики по принципу "Проводим тесты, чтобы подтвердить ситуацию" следует отказаться в пользу принципа "Проводим тесты, чтобы предвидеть ситуацию". При этом самом позитивном сценарии ученые предполагают, что заражены в Германии будут около 1 миллиона человек, скончаются порядка 12 тысяч. Жесткие меры предосторожности должны соблюдаться два месяца, но и затем следует сохранять повышенную бдительность, потому что иммунитет от вируса приобретет только небольшая часть населения.

В худшем случае, если государство не предпримет достаточных мер, авторы исследования допускают, что уже в скором будущем будут заражены 70 процентов населения; при этом более 80 процентов людей, нуждающихся в интенсивном медицинском обслуживании, не смогут попасть в больницы, а число летальных исходов превысит 1 миллион.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Смотрите также:

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Вирусы на дверных ручках Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Столовые приборы Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Товары из Китая Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Посылки из-за границы На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Домашние животные Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Овощи с рынка Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Замороженные продукты Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Есть диких животных запрещено! Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань. Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель

