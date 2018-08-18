В ФРГ требуют расследовать действия полиции против журналистов

Глава телеканала ZDF обвинил саксонскую полицию в ограничении свободы прессы. На демонстрации Pegida несколько журналистов были задержаны без объяснения причин.
Представители СМИ и ряд оппозиционных политиков из федеральной земли Саксония в воскресенье, 19 августа, потребовали объяснений из-за препятствия полицией деятельности журналистов. Инцидент имел место в минувший четверг в Дрездене во время демонстрации правых популистов из движения Pegida. Глава телеканала ZDF Петер Фрай (Peter Frey) раскритиковал действия полиции в отношении бригады тележурналистов, назвав произошедшее "ясным ограничением свободного освещения событий".
В четверг, во время публичной антиправительственной акции Pegida,приуроченной к визиту в Дрезден канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), полиция, по утверждению журналистов, препятствовала работе репортеров. В частности, журналистов телепередачи Frontal 21 полицейские задержали примерно на 45 минут - после того, как один из демонстрантов пожаловался на работу журналистской бригады.
Саксонские оппозиционные политики предостерегли от вмешательстве в работу журналистов. По заявлению представителя партии "Союз 90/зеленые" Валентин Липпман (Valentin Lippmann), полиция не может "позволять представителям Pegida использовать себя в качестве инструмента", тем самым покушаясь на свободу слова. Схоже высказались и другие политики, а также представители Союза журналистов Саксонии.
Глава земельного правительства Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) заявил однако, что полицейские вели себя "высокопрофессионально". Вместе с тем, он заверил, что случай будет расследован, и сообщил, что начальник местной полиции уже обратился к журналистам с предложением встретиться и обсудить произошедшее.
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