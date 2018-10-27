 В ФРГ требуют прекратить полицейское сотрудничество с Эр-Риядом | Новости из Германии о Германии | DW | 27.10.2018

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Германия

В ФРГ требуют прекратить полицейское сотрудничество с Эр-Риядом

Причастность органов безопасности Саудовской Аравии к убийству журналиста Хашогги исключает возможность дальнейшего сотрудничества с ними, заявил глава профсоюза полицейских ФРГ.

Автомобиль немецкой полиции

На фоне убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги глава профсоюза сотрудников полиции Германии Эрнст Вальтер (Ernst Walter) потребовал прекратить полицейское сотрудничество с Саудовской Аравией. "Нельзя упускать из виду моральные аспекты", - заявил Вальтер в интервью газете Handelsblatt, опубликованном на ее сайте в субботу, 27 октября. Он считает "не только правильным, но также необходимым немедленный вывод наших коллег из Саудовской Аравии и завершение поддержки на государственном уровне".

"Возмутительные события и абсолютно очевидная причастность" к убийству Хашогги органов безопасности Саудовской Аравии надолго исключают возможность сотрудничества федеральной полиции Германии с саудовскими правоохранительными органами, убежден Вальтер.

Контекст

Убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле могло привести к экономическим потрясениям в мире. Но, скорее всего, этого не произойдет, говорят эксперты. (24.10.2018)

Германия не должна продавать вооружения Саудовской Аравии. Но основанием для этого должно быть не убийство журналиста Джамаля Хашогги, а война в Йемене, считает Маттиас фон Хайн. (23.10.2018)

По данным германского МВД, полиция ФРГ поддерживает модернизацию пограничной охраны королевства с 2009 года, в соответствующих тренингах и консультациях задействованы на данный момент 70 немецких правоохранителей. Этот проект, в рамках которого в Эр-Рияде было открыто своего рода небольшое представительство полиции Германии, является частью стратегического партнерства в области безопасности. Между тем в начале октября проведение обучающих мероприятий было приостановлено. В МВД ФРГ заверили, что это никак не связано с убийством Хашогги.

ФРГ приостановила экспорт оружия Саудовской Аравии

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для вступления в брак с гражданкой Турции. 19 октября Саудовская Аравия под давлением мирового сообщества признала убийство исчезнувшего журналиста. Как заявила генпрокуратура в саудовской столице Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Позднее Генеральная прокуратура Саудовской Аравии назвала убийство Хашогги преднамеренным.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия не будет поставлять оружия Саудовской Аравии до полного прояснения всех обстоятельств гибели саудовского журналиста и выступила за совместный ответ Евросоюза на предполагаемое убийство.

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  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги (23.10.2018)

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Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги (23.10.2018)  

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Убийство Хашогги: что грозит Саудовской Аравии  

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