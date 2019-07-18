В ФРГ суд разрешил проверять причины смены веры у соискателей убежища

В Германии соискатели убежища, утверждающие, что боятся преследования на родине из-за перехода в христианскую веру, в ходе проверки оснований для получения статуса беженца должны отвечать на вопросы о роли религиозных убеждений в их жизни. Это следует из решения Федерального конституционного суда (КС) в Карлсруэ, обнародованного в пятницу, 22 мая.

Речь идет о разбирательстве по делу иранца, обратившегося в Федеральный конституционный суд с жалобой после того, как его ходатайство о получении убежища в Германии было отвергнуто.

В 2010 году истец прибыл в Германию. В 2011 году он подал ходатайство о получении статуса беженца в федеральной земле Баден-Вюртемберг, указав, что подвергается в Иране преследованиям по политическим мотивам. После того как Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bamf) ответило ему отказом, иранец подал жалобу в административный суд, добавив, что в 2013 году он крестился в ФРГ в евангелической церкви. Из-за этого ему теперь грозит в Иране преследование по религиозным мотивам, указал тогда заявитель.

Несмотря на доводы иранца, в 2015 году административный суд земли Баден-Вюртемберг отказал ему в удовлетворении жалобы, посчитав, что он лишь "изучил" основные постулаты христианской веры, не разобравшись в ее основах. После этого иранец обратился в Федеральный конституционный суд.

Проверка не нарушает право на свободу вероисповедания

В решении КС по данному делу говорится, что судам и сотрудникам Bamf нельзя проводить проверки степени веры по формальному или содержательному признаку. Однако суды имеют право проверять, играет ли исповедование христианской веры центральную роль для личности заявителя, так что оно может стать основанием для преследования по религиозным мотивам.

"Подлинность перехода в определенную религиозную общину и религиозное самоопределение этой общины не могут подвергаться сомнению. Однако суды должны достоверно убедиться в том, что вероисповедание, которое может привести к преследованию, имеет центральное значение для религиозной идентичности лица (подающего ходатайство о предоставлении ему убежища. - Ред.)", - говорится в заявлении Федерального конституционного суда.

По мнению судей, соответствующая проверка не нарушает ни права религиозных общин на самоопределение, ни свободу вероисповедания отдельного человека.

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