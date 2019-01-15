 В ФРГ снижается промышленное производство | Новости из Германии о Германии | DW | 06.12.2019

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Германия

В ФРГ снижается промышленное производство

Второй месяц подряд в немецкой промышленности отмечается спад производства. В октябре производство товаров снизилось на 1,7 процента.

Рабочий концерна Siemens

В немецкой промышленности в октябре зафиксирован спад производства на 1,7 процента. Как сообщило в пятницу, 6 декабря, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, сокращение производства отмечается второй месяц подряд.

Эксперты, ранее опрошенные агентством Reuters, ожидали промышленного роста на 0,1 процента после предыдущего снижения на 0,6% в сентябре. В министерстве экономики ФРГ признали, что октябрьское сокращение - самое значительное за прошедшие полгода, но подчеркнули, что некоторые факты указывают на то, что в ближайшие месяцы "может возникнуть тенденция к стабилизации".

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Согласно статистике, 1,7 процента сократилось производство в экспортно-зависимых отраслях, на которые влияют пассивная мировая конъюнктура, торговые конфликты и неопределенностью вокруг выхода Великобритании из Евросоюза. Кроме того, негативное влияние оказывают и внутренние проблемы немецкой автомобильной промышленности.

Строительное производство в ФРГ также сократилось на 2,8%, а производство товаров промышленно-технического назначения - на 4,4 процента.

В сообщении отмечаются и положительные тенденции. В частности, производство полуфабрикатов в Германии увеличилось на 1%, товаров народного потребления - на 0,3%, а выработка энергии - на 2,3 процента.

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    Автор: Роман Гончаренко


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