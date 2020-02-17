 В ФРГ семью выписали из больницы, вылечив от коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 17.02.2020

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Германия

В ФРГ семью выписали из больницы, вылечив от коронавируса

Из 14 заразившихся баварцев от опасного вируса избавились и покинули больницы уже семеро. Власти ФРГ намерены эвакуировать немецких пассажиров находящегося под карантином лайнера Diamond Princess.

Клиника Швабинг в Мюнхене, в которой находятся зараженные коронавирусом COVID-19

Клиника "Швабинг" в Мюнхене, в которой находятся зараженные коронавирусом COVID-19

Немецкую семью вылечили в баварской клинике от коронавируса COVID-19 и уже два дня назад выписали из больницы. Все четверо членов семьи здоровы и больше не заразны, сообщили в понедельник, 17 февраля, в медицинском учреждении в Тростберге на юго-востоке Баварии.

Первым коронавирусом заразился отец семейства, работающий на фирме - поставщике автодеталей Webasto. Сотрудниками этой компании или их родственниками являются все 14 баварцев, инфицированных опасным вирусом. Его неумышленно завезла в Германию одна из китайских коллег во время командировки.

Одного пациента мюнхенской клиники "Швабинг" выписали уже 12 февраля, еще двоих - на минувших выходных. Таким образом, от вируса вылечены уже семеро из 14 жителей Баварии.

Берлин намерен вывезти своих граждан с борта Diamond Princess

Правительство Германии рассматривает возможность эвакуировать немецких пассажиров японского карантинного лайнера Diamond Princess, находящегося в порту Иокогамы. Кризисный штаб министерства иностранных дел изучает вопрос, как вернуть на родину немцев, которые того желают, и понадобится ли для этого поддержка федерального правительства, заявил представитель МИД в Берлине 17 февраля.

По словам представителя министерства здравоохранения ФРГ, сразу по возвращении в Германию пассажиры судна должны будут помещены в карантин. Однако это не обязательно должно происходить централизованно, на федеральном уровне.

Контекст

Немецкий профессор Максимилиан Майер считает, что меры по борьбе с коронавирусом вызовут кризис доверия к властям в КНР. После остановки эпидемии им будет труднее контролировать общество. (14.02.2020)

О том, как прошла первая неделя коронавирусного карантина у россиян, эвакуированных на родину из Китая, DW рассказала студентка Марина Зайцева. Она была в одной из первых групп, доставленных домой. (12.02.2020)

В связи с быстрым распространением коронавируса из Китая люди ищут индивидуальные средства защиты. Насколько эффективны маски или респираторы? И какие из них лучше? (08.02.2020)

Всего на борту Diamond Princess находятся около 2500 туристов и около 1000 членов экипажа, в том числе граждане России, Украины и Германии. Карантин на лайнере ввели после того, как у одного из пассажиров, сошедших на предыдущей остановке в Гонконге, выявили коронавирус. Ожидается, что карантин на лайнере продлится до 19 февраля.

Минздрав Японии ранее разрешил сойти на берег некоторым пассажирам: тем, кто старше 80 лет и кто больше не может оставаться на судне, так как там нет необходимых медицинских условий. 17 февраля США эвакуировали около 300 своих граждан с лайнера, то же намерены сделать Гонконг, Канада, Австралия, Израиль и Италия.

Централизованной эвакуации граждан Российской Федерации с лайнера Diamond Princess не будет, об этом "Интерфаксу" сообщили в посольстве России в Токио. Между тем подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом гражданки РФ. Российское посольство в Японии в понедельник, 17 февраля, информировало о положительном результате теста на коронавирус россиянки, находящейся на борту круизного лайнера.

В Китае коронавирусом COVID-19 заражены почти 70 тысяч человек, 1770 скончались. В течение последних дней число смертей постоянно снижается.

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  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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Чем коронавирус опасен для Газпрома и планов Путина. DW Новости

Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции. (28.01.2020)  

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