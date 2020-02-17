В ФРГ семью выписали из больницы, вылечив от коронавируса

Немецкую семью вылечили в баварской клинике от коронавируса COVID-19 и уже два дня назад выписали из больницы. Все четверо членов семьи здоровы и больше не заразны, сообщили в понедельник, 17 февраля, в медицинском учреждении в Тростберге на юго-востоке Баварии.

Первым коронавирусом заразился отец семейства, работающий на фирме - поставщике автодеталей Webasto. Сотрудниками этой компании или их родственниками являются все 14 баварцев, инфицированных опасным вирусом. Его неумышленно завезла в Германию одна из китайских коллег во время командировки.

Одного пациента мюнхенской клиники "Швабинг" выписали уже 12 февраля, еще двоих - на минувших выходных. Таким образом, от вируса вылечены уже семеро из 14 жителей Баварии.

Берлин намерен вывезти своих граждан с борта Diamond Princess

Правительство Германии рассматривает возможность эвакуировать немецких пассажиров японского карантинного лайнера Diamond Princess, находящегося в порту Иокогамы. Кризисный штаб министерства иностранных дел изучает вопрос, как вернуть на родину немцев, которые того желают, и понадобится ли для этого поддержка федерального правительства, заявил представитель МИД в Берлине 17 февраля.

По словам представителя министерства здравоохранения ФРГ, сразу по возвращении в Германию пассажиры судна должны будут помещены в карантин. Однако это не обязательно должно происходить централизованно, на федеральном уровне.

Всего на борту Diamond Princess находятся около 2500 туристов и около 1000 членов экипажа, в том числе граждане России, Украины и Германии. Карантин на лайнере ввели после того, как у одного из пассажиров, сошедших на предыдущей остановке в Гонконге, выявили коронавирус. Ожидается, что карантин на лайнере продлится до 19 февраля.

Минздрав Японии ранее разрешил сойти на берег некоторым пассажирам: тем, кто старше 80 лет и кто больше не может оставаться на судне, так как там нет необходимых медицинских условий. 17 февраля США эвакуировали около 300 своих граждан с лайнера, то же намерены сделать Гонконг, Канада, Австралия, Израиль и Италия.

Централизованной эвакуации граждан Российской Федерации с лайнера Diamond Princess не будет, об этом "Интерфаксу" сообщили в посольстве России в Токио. Между тем подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом гражданки РФ. Российское посольство в Японии в понедельник, 17 февраля, информировало о положительном результате теста на коронавирус россиянки, находящейся на борту круизного лайнера.

В Китае коронавирусом COVID-19 заражены почти 70 тысяч человек, 1770 скончались. В течение последних дней число смертей постоянно снижается.

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