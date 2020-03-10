В ФРГ резко выросло число жалоб на противоправный контент в сети

В Германии в 2019 году на 50 процентов увеличилось число признанных справедливыми жалоб на наличие незаконного контента в интернете. Об этом во вторник, 10 марта, сообщило в своем годовом отчете объединение предприятий интернет-сектора Германии eco.
По данным организации, в 2019 году было зарегистрировано 4654 признанных справедливыми жалобы, в то время как в 2018 году только 3097. Около 90 процентов этих жалоб имели отношение к детской порнографии.
Всего eco получила 311 тысяч жалоб в 2019-ом и 320 тысяч жалоб в 2018 году, в основном, касавшихся спам-сообщений. Жалоба признается справедливой, если она указывает на контент, в котором зафиксировано нарушение закона - в таком случае она передается полиции, провайдерам или международным интернет-организациям.
Ужесточение наказание за детскую порнографию
Германский бундестаг на своем заседании в январе ужесточил меры по борьбе с детской порнографией в интернете. В частности, правоохранители получили больше прав и возможностей для того, чтобы выслеживать и задерживать преступников, занимающихся ее распространением. Им разрешено создавать фиктивные порнографические видеоролики для того, чтобы проникнуть в файлообменные сети и войти в доверие к настоящим распространителям детской порнографии.
Кроме того, намечено сделать уголовно наказуемым не только так называемый кибергруминг, но и его попытки. Кибергруминг или онлайнгруминг - один из новых видов сексуальных киберпреступлений - заключается в действиях, направленных на растление детей в интернете через все возможные каналы коммуникации (чаты, мессенджеры, социальные сети и т.д.). Преступники используют эти ресурсы для установления близких отношений со своими жертвами. После вхождения в доверие, грумер (преступник) вынуждает жертву отправить фото сексуального или порнографического характера.
Смотрите также:
-
Топ-10 перспективных интернет-профессий
Разработчик программ электронного обучения
Динамика, которую приобрела в результате компьютеризации наша жизнь, требует быстрых и недорогих способов передачи знаний. Без дистанционного электронного обучения (E-Learning) в таких условиях не обойтись. Онлайн-образование стремительно развивается. Главная задача специалиста, составляющего концепцию E-Learning, - разработка методики обучения и подбор дидактического материала.
-
Топ-10 перспективных интернет-профессий
Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем
SEA-менеджер - это специалист, который помогает потенциальным клиентам найти интересующий их товар или услугу, а рекламодателю - представить свое предложение целевой группе пользователей. В его обязанности входит размещение и оптимизация в таких поисковиках, как Google, рекламных объявлений, содержание которых зависит от состава поисковых запросов или интересов пользователей.
-
Топ-10 перспективных интернет-профессий
Менеджер по партнерскому маркетингу
При разнообразии товаров, предлагаемых в интернете, небольшим компаниям очень сложно продвигать свою продукцию. Поэтому многие из них заключают соглашения с крупными порталами и на гонорарной основе публикуют там свои рекламные объявления, с которых пользователь перенаправляется на сайт рекламодателя. Affiliate-менеджер ищет потенциальных партнеров и организует маркетинговую кампанию.
-
Топ-10 перспективных интернет-профессий
Менеджер по информационной безопасности
В эпоху цифровых технологий для каждой компании остро стоит проблема информационной безопасности и защиты от хакерских атак, результатом которых может стать кража данных. SIM-менеджер разрабатывает концепцию информационной безопасности на фирме, оценивает информационные риски, планирует меры по их минимизации, создает и внедряет соответствующие механизмы контроля, проводит их мониторинг.
-
Топ-10 перспективных интернет-профессий
Специалист по обработке, анализу и хранению данных
"Ученый по данным" (Data Scientist) считается одной из самых высокооплачиваемых и перспективных профессий. Это специалист по информатике, в задачи которого входит анализ, обработка, структурирование, сохранение и представление данных в цифровой форме, использование для работы с ними искусственного интеллекта, а также проектирование баз данных.
-
Топ-10 перспективных интернет-профессий
Инженер-робототехник
В условиях, когда на рынке робототехники бум, такие специалисты пользуются большим спросом. В круг их задач входит разработка автоматизированных технических систем, их программирование, техническое обслуживание. Инженер-робототехник должен уметь применить междисциплинарный подход, а также обладать глубокими знаниями в области электроники, механики, кибернетики, информатики.
-
Топ-10 перспективных интернет-профессий
Менеджер по информационному моделированию зданий
Без информационных технологий не обходится и в строительной отрасли. Специальные компьютерные программы позволяют моделировать разные фазы планирования и управления стройпроектами. Информационное моделирование зданий регулирует BIM-менеджер. Он осуществляет сбор и комплексную обработку информации о будущем объекте, разрабатывает трехмерную модель здания и предоставляет ее строительной компании.
-
Топ-10 перспективных интернет-профессий
Оператор беспилотных летательных аппаратов
Пилот дронов - профессия будущего. Такие специалисты смело могут рассчитывать на вакансию в солидных компаниях и высокую зарплату. Особенно востребованы они в сфере рекламы недвижимости, в аварийно-спасательных службах, в области охраны окружающей среды, в медицине, строительстве, на пиротехнических предприятиях. Основная задача оператора беспилотных летательных аппаратов - видеосъемка.
-
Топ-10 перспективных интернет-профессий
Менеджер по киберспорту
Киберспорт (E-Sport) - это вид соревновательной деятельности на основе видеоигр. Менеджер по киберспорту занимается управлением в киберспорте. Вместе с тренером он формирует прогеймерскую команду, выстраивает график тренировок, следит за личным расписанием каждого геймера, ищет спонсоров, находит возможности для участия в турнирах, решает вопросы проезда, проживания, питания игроков на турнирах.
-
Топ-10 перспективных интернет-профессий
Сетевой юрист
Какие персональные данные своих клиентов компания может сохранять, анализировать, кому-либо передавать? У кого нужно получать на это разрешение? Вправе ли сотрудник выкладывать в Facebook фото кошки своего коллеги без его позволения? Формирование нормативно-правового поля в интернете входит в задачу сетевого юриста - специалиста, очень востребованного на рынке.
Автор: Наталия Королева