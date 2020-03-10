В ФРГ резко выросло число жалоб на противоправный контент в сети

В Германии в 2019 году на 50 процентов увеличилось число признанных справедливыми жалоб на наличие незаконного контента в интернете. Об этом во вторник, 10 марта, сообщило в своем годовом отчете объединение предприятий интернет-сектора Германии eco.

По данным организации, в 2019 году было зарегистрировано 4654 признанных справедливыми жалобы, в то время как в 2018 году только 3097. Около 90 процентов этих жалоб имели отношение к детской порнографии.

Всего eco получила 311 тысяч жалоб в 2019-ом и 320 тысяч жалоб в 2018 году, в основном, касавшихся спам-сообщений. Жалоба признается справедливой, если она указывает на контент, в котором зафиксировано нарушение закона - в таком случае она передается полиции, провайдерам или международным интернет-организациям.

Ужесточение наказание за детскую порнографию

Германский бундестаг на своем заседании в январе ужесточил меры по борьбе с детской порнографией в интернете. В частности, правоохранители получили больше прав и возможностей для того, чтобы выслеживать и задерживать преступников, занимающихся ее распространением. Им разрешено создавать фиктивные порнографические видеоролики для того, чтобы проникнуть в файлообменные сети и войти в доверие к настоящим распространителям детской порнографии.

Кроме того, намечено сделать уголовно наказуемым не только так называемый кибергруминг, но и его попытки. Кибергруминг или онлайнгруминг - один из новых видов сексуальных киберпреступлений - заключается в действиях, направленных на растление детей в интернете через все возможные каналы коммуникации (чаты, мессенджеры, социальные сети и т.д.). Преступники используют эти ресурсы для установления близких отношений со своими жертвами. После вхождения в доверие, грумер (преступник) вынуждает жертву отправить фото сексуального или порнографического характера.

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