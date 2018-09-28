В ФРГ ранивший трех человек афганец помещен в психиатрическую клинику

Ранивший ножом трех человек в немецком городе Равенсбург в федеральной земле Баден-Вюртемберг 21-летний афганец направлен в психиатрическую клинику. Об этом говорится в заявлении полиции Констанца, опубликованном в субботу, 29 сентября. Соответствующее решение рассматривавший дело судья принял после запроса прокуратуры Равенсбурга.

Привлеченный к расследованию эксперт установил, что нападавший страдает от психического заболевания. Ранее мужчина неоднократно проходил лечение в стационаре, отмечается в сообщении полиции. Заболевание является причиной существенного снижения вменяемости или ее отсутствия, говорится в документе.

Ранены двое мигрантов и один немец

Нападение произошло накануне на одной из автобусных остановок города. 21-летний соискатель статуса беженца ранил ножом двух мигрантов из Сирии, а затем - гражданина Германии.

Бургомистр города, который вместе с двумя коллегами случайно оказался рядом с местом происшествия, потребовал от афганца бросить нож, что тот и сделал. Сразу после этого нападавшего задержали полицейские.

Следствие на данный момент не обнаружило в атаке религиозных или политических мотивов. В своем сообщении полиция упомянула ранее возникший на работе конфликт между нападавшим и его коллегой. Раздобыв нож, афганец позвал коллегу на площадь, где позже произошел инцидент, однако тот проигнорировал это требование.

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