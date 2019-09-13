В ФРГ продается построенный при поддержке Горбачева "Дворец колоколов"

В Германии на продажу выставлен известный "Дворец колоколов", построенный в стиле русских монастырей при поддержке бывшего президента СССР Михаила Горбачева. В объявлении, появившемся на порталах недвижимости в пятницу, 13 сентября, расположенное в нижнесаксонском городе Гифхорн здание оценивается в 4,8 млн евро. Маклер по запросу информагентства dpa подтвердила, что здание продается, но не стала отвечать на вопросы о причинах и вероятных новых владельцах.

Автор проекта "Дворца колоколов" - немецкий декоратор Хорст Вробель (Horst Wrobel), который и взял на себя его финансирование. Вробель изначально хотел построить здание для обучения и встреч художников и ремесленников из стран Запада и Восточной Европы и спроектировал его в стиле русских монастырей. Горбачев поддержал проект, согласился быть его покровителем и в 1996 году вместе со своей женой Раисой заложил первый камень в фундамент здания. Строительство длилось полтора десятка лет и завершилось в 2013 году.

"Дворец колоколов" находится рядом с музеем мельниц, который также основал Вробель. Как сообщается на сайте дворца, под его крышей размещены Европейский институт художественных ремесел с выставочными залами, помещения для банкетов и конференций. Гостям предлагается посетить также колокололитейный цех, выставку, посвященную деятельности Горбачева, и посмотреть на макет Царя-колокола. Дворец открыт для посетителей с середины марта до конца октябя, взрослый билет стоит 10 евро.

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