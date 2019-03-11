В ФРГ призывают к рассудительности после катастрофы Boeing в Эфиопии

После крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, летевшего из Аддис-Абебы в Найроби, координатор федерального правительства Германии по вопросам воздухоплавания и космонавтики Томас Ярцомбек (Thomas Jarzombek) призвал к рассудительности. Нельзя "делать поспешные выводы, поскольку причины катастрофы неизвестны", заявил он во вторник, 12 марта, радиостанции Inforadio RBB.

Ярцомбек предостерег от поспешного введения запретов на эксплуатацию Boeing 737 Max 8. "Я думаю, через относительно короткое время удастся выяснить, что в действительности произошло", - добавил он, сообщив, что бортовые самописцы разбившегося лайнера обнаружены.

В свою очередь, представитель Левой партии по вопросам транспорта Йорг Сезанн (Jörg Cezanne) призвал власти Германии гарантировать, что самолетами этого типа будут управлять только опытные пилоты.

Ряд стран приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max

Самолет Boeing 737 Max 8 упал через 10 минут после вылета из столицы Эфиопии 10 марта. Погибли все 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Из-за авиакатастрофы Китай, Индонезия и Сингапур приостановили использование самолетов этого типа. Кроме того, авиационные власти Великобритании в качестве меры предосторожности запретили Boeing 737 MAX "прибытие, вылет или пролет в воздушном пространстве Соединенного Королевства". Временно отказаться от их эксплуатации решили авиакомпании Ethiopian Airlines, Aeromexico и Norwegian.

Boeing модернизирует автоматику самолетов

Федеральное управление гражданской авиации США потребовало от американского концерна модернизировать автоматику воздушных судов. Представители Boeing заявили, что новое программное обеспечение будет установлено на всех пассажирских самолетах Boeing 737 MAX в ближайшие недели.

В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа. Воздушное судно индонезийской авиакомпании Lion Air направлялось из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа. Связь с самолетом была потеряна спустя 13 минут после взлета.

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