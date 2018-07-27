 В ФРГ призвали оказать срочную медпомощь Олегу Сенцову | Новости из Германии о России | DW | 28.07.2018

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Россия

В ФРГ призвали оказать срочную медпомощь Олегу Сенцову

Немецкий омбудсмен надеется на скорейшее освобождение Сенцова и Кольченко. Бербель Кофлер заявила, что обеспокоенность состоянием здоровья украинского режиссера все возрастает.

Плакат Свободу Сенцову, Киев, май 2018 г.

Плакат "Свободу Сенцову", Киев, май 2018 г.

Уполномоченная по правам человека при правительстве Германии Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) призвала власти России оказать немедленную помощь украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Заявление Кофлер размещено в пятницу, 27 июля, на сайте МИД Германии.

Контекст

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"Тот факт, что Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно предоставить Олегу Сенцову необходимую медицинскую помощь, подчеркивает повсеместную обеспокоенность состоянием его здоровья и жизни. С начала его голодовки в мае обеспокоенность только возрастала. Я очень надеюсь, что российское правительство примет это во внимание и немедленно озаботится полным доступом (Сенцова. - Ред.) к медицинскому обслуживанию. Помимо этого, я надеюсь на скорое освобождение Сенцова и другого заключенного, Александра Кольченко", - говорится в заявлении Кофлер.

Голодовка Сенцова, требующего освобождения 64 украинских политзаключенных, содержащихся в местах лишения свободы в России и аннексированном Крыму, продолжается уже 75 суток.

Денисова обратилась к Москальковой

Помимо этого, вечером в пятницу стало известно о письме уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, которая обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с письмом. В нем говорится об украинской инициативе по одновременному освобождению украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в аннексированном Крыму и России, и 36 задержанных или осужденных россиян, находящихся на территории Украины. По словам Денисовой, которая написала об этом на своей странице в Facebook, украинская инициатива "так и остается без ответа". Украинский омбудсмен предложила провести следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске с участием уполномоченных по правам человека Украины и России.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Контекст

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Ссылки в интернете

Заявление на сайте МИД Германии

Сообщение Людмилы Денисовой

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