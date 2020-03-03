 В ФРГ прибыли 47 подростков из лагерей для беженцев в Греции | Новости из Германии о Германии | DW | 18.04.2020

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Германия

В ФРГ прибыли 47 подростков из лагерей для беженцев в Греции

Средний возраст принятых Германией несовершеннолетних мигрантов - 13 лет. Первые две недели они проведут на карантине из-за пандемии коронавируса.

Отправка подростков-мигрантов из аэропорта Афин

Отправка подростков-мигрантов из аэропорта Афин

В Германию в субботу, 18 апреля, из переполненных лагерей для беженцев на греческих островах Лесбос, Самос и Хиос прилетели 47 несовершеннолетних мигрантов без сопровождения. Они были доставлены в аэропорт Ганновера, откуда будут перевезены в район Оснабрюка, где им предстоит пройти 14-дневный карантин из-за пандемии коронавируса.

Средний возраст принятых Германией подростков - 13 лет. Большинство из них - из Сирии и Афганистана, сообщили источники в министерстве по делам миграции Греции. "Мы даем преследуемым возможность начать новую жизнь", - заявил премьер-министр Греции Кириакоc Мицотакис.

После карантина в округе Оснабрюка 47 подростков-мигрантов будут распределены по различным федеральным землям Германии. Это уже вторая группа несовершеннолетних мигрантов без сопровождения, которых забирают из безнадежно переполненных лагерей для беженцев на греческих островах Лесбос, Хиос и Самос. 15 апреля группу из 12 подростков принял Люксембург.

Евросоюз высоко оценил действия Германии

Согласно планам, из лагерей на греческих островах планируется переселить в Евросоюз около 1600 несовершеннолетних беженцев. Почти 90 процентов несовершеннолетних – мальчики. В лагерях для мигрантов на греческих островах в настоящее время находятся почти 39 тысяч человек. Пот данным ООН, около 36 процентов из них – несовершеннолетние.

Комиссар ЕС по миграции Ильва Юхансcон приветствовала прием Германией 47 подростков-мигрантов. "Это показывает, что европейская солидарность функционирует и в эти тяжелые времена коронавируса. Эти дети теперь могут начать свое будущее", - сказала она в интервью изданиям группы Funke, обнародованном 18 апреля.

Юхансcон выразила обеспокоенность угрозой распространения коронавируса в лагерях для беженцев. "Мы должны помочь предотвратить проникновение вируса в эти лагеря и переселить оттуда людей, которые находятся под угрозой", - подчеркнула еврокомиссар, призвав продолжать программу распределения нелегальных мигрантов по странам ЕС.

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    Автор: Наталья Позднякова


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