В ФРГ почти 140 тысяч человек стали жертвами насилия в гражданском браке

Свыше 138 тысяч человек стали в Германии жертвами насилия либо их партнера по гражданскому браку, либо тех, с кем они ранее состояли в нем. При этом 147 женщин были убиты. Об этом свидетельствует обнародованная во вторник, 20 ноября, оценка уголовной статистики за 2017 год.

Как в свою очередь отметила министр по делам семьи ФРГ Франциска Гиффай (Franziska Giffey) подобные инциденты с летальным исходом происходят чаще, чем раз в три дня.

"Эти цифры шокируют, потому что они показывают: для многих женщин их собственный дом - это то место, которое представляет для них опасность. Это место, где царит страх", - подчеркнула Гиффай.

В числе преступлений - убийства и нанесение телесных повреждений, изнасилования и посягательства сексуального характера, а также сталкинг, то есть преследования как форма домогательства и запугивания.

При этом более чем в 82 процентах случаев жертвами были женщины.

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