 В ФРГ почти 140 тысяч человек стали жертвами насилия в гражданском браке | Новости из Германии о Германии | DW | 20.11.2018

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Германия

В ФРГ почти 140 тысяч человек стали жертвами насилия в гражданском браке

По словам федерального министра по делам семьи, многие женщины не могут чувствовать себя в безопасности даже дома.

Женщина пытается спрятаться от мужчины

Свыше 138 тысяч человек стали в Германии жертвами насилия либо их партнера по гражданскому браку, либо тех, с кем они ранее состояли в нем. При этом 147 женщин были убиты. Об этом свидетельствует обнародованная во вторник, 20 ноября, оценка уголовной статистики за 2017 год.

Контекст

Тысячи женщин под хэштегом #MeToo признались, как пострадали от сексуального насилия. Почему мужчинам стоит подключиться к этой теме, DW рассказала инициатор подобной кампании #яНеБоюсьСказать. (20.10.2017)

В Германии насчитывается около 350 приютов для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия. О том, как здесь помогают пострадавшим, читайте в репортаже DW. (10.04.2013)

Как в свою очередь отметила министр по делам семьи ФРГ Франциска Гиффай (Franziska Giffey) подобные инциденты с летальным исходом происходят чаще, чем раз в три дня.

"Эти цифры шокируют, потому что они показывают: для многих женщин их собственный дом - это то место, которое представляет для них опасность. Это место, где царит страх", - подчеркнула Гиффай.

В числе преступлений - убийства и нанесение телесных повреждений, изнасилования и посягательства сексуального характера, а также сталкинг, то есть преследования как форма домогательства и запугивания.

При этом более чем в 82 процентах случаев жертвами были женщины.

Смотритетакже:

  • Картина с лицом женщины

    Художники выступили против насилия

    Борьба за жизнь

    25 ноября объявлен ООН Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в память о сестрах Мирабаль, убитых за сопротивление диктаторскому режиму в Доминиканской Республике. Обратить внимание на проблему насилия - задача художников, чьи работы выставлены в Женском музее Бонна. Картины серии "Курдские женщины и их борьба за жизнь" написаны беженками из Ирака, Сирии и Турции.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Холодное оружие

    Палки, ножи, бутылки - объекты снимков фотографа Дирка Дэмлова (Dirk Dähmlow). В серии под названием "Называть вещи своими именами" запечатлены орудия издевательств над женщинами из Германии, России, Бразилии, Индии, Эфиопии, Замбии и Буркина-Фасо.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Сто тысяч в год

    По данным Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), в 2015 году жертвами домашнего насилия в Германии стали более ста тысяч женщин. В 331 случае полученные ими травмы оказались смертельными.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Знакомые преступники

    В странах ЕС с сексуальным и физическим насилием хотя бы один раз сталкивалась каждая третья женщина. В большинстве случаев преступниками являются бывшие и настоящие мужья и партнеры.

  • Нож

    Художники выступили против насилия

    Тревожный сигнал

    К насилию относятся не только побои, но и угрозы, оскорбления, психологическое и эмоциональное давление. Эти действия по отношению к женщинам могут стать первыми сигналами к возможному физическому насилию.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Незаменимая поддержка

    До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь.

    Автор: Ксения Сафронова


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Хештег #MeToo против сексуального насилия

Контекст

Художники выступили против насилия

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин. Художники со всего мира призывают обратить внимание на эту проблему. (25.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Хештег #MeToo против сексуального насилия  

Почему с насилием против женщин так трудно бороться  

Нагой протест после массовых атак на женщин в Кельне  

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