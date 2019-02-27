В ФРГ пособнику "Аль-Каиды" выплатили при освобождении из тюрьмы 7000 евро

Осужденному за причастность к терактам 11 сентября 2001 года выплатили после освобождения из немецкой тюрьмы 7000 евро, несмотря на запрет. Дело расследует прокуратура Гамбурга.
При высылке из Германии осужденного по делу о терактах 11 сентября 2001 года в США Мунира аль-Мотасадека, по всей видимости, была допущена серьезная ошибка: руководство тюрьмы в Гамбурге, где марокканец отбывал заключение, выплатило ему 7000 евро наличными с лицевого счета осужденного, хотя это запрещено распоряжением Евросоюза, пишет 27 февраля онлайн-издание журнала Der Spiegel.
Спустя несколько дней после того, как осенью 2018 года аль-Мотасадек был выслан из Германии, Немецкий федеральный банк подал заявление в правоохранительные органы, утверждая, что произведенная выплата нарушает закон о внешнеэкономической деятельности.
Der Spiegel указывает, что аль-Мотасадек смог накопить средства на своем лицевом счете за счет карманных денег и зарплаты. При этом он относится к числу лиц, связанных с террористической организацией "Аль-Каида", деньги которых были в 2002 году заморожены Евросоюзом. Любые исключительные случаи должны быть согласованы Федеральным банком.
Расследованием занялась гамбургская прокуратура, представительница ведомства подтвердила DW информацию Der Spiegel.
15 октября 2018 года, за несколько недель до истечения срока заключения, Мунир аль-Мотасадек был выпущен из тюрьмы при условии депортации. Согласно прокуратуре, поскольку марокканец не полностью отсидел свой срок, он может быть сразу задержан, если попытается вновь въехать в Германию.
Сообщник покрывал местонахождение террористов
Выходец из Марокко состоял в связях с так называемой гамбургской террористической ячейкой, группой Мохаммеда Атты - немецким подразделением "Аль-Каиды", осуществившей теракты в США 11 сентября 2001 года. По данным следствия, он покрывал местонахождение боевиков, а также осуществлял по их поручению банковские переводы.
Высший земельный суд Гамбурга в 2007 году приговорил аль-Мотасадека к 15 годам лишения свободы за участие в террористической организации и содействие в убийстве свыше 246 человек. С учетом предварительного заключения тюремный срок аль-Мотасадека истекал в январе 2019 года. По данным немецкой газеты Bild, на родине марокканца дожидались его жена, гражданка Беларуси Мария, и двое детей.
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