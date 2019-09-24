 В ФРГ отмечено значительное сокращение числа преступлений | Новости из Германии о Германии | DW | 24.03.2020

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Германия

В ФРГ отмечено значительное сокращение числа преступлений

Особенно резко в минувшем году снизилось число краж и краж со взломом. Вместе с тем криминалистов беспокоит рост распространения детской порнографии.

Руки в наручниках

Число преступлений в Германии за минувший год существенно сократилось. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная во вторник, 24 марта, Федеральным ведомством по уголовным делам (BKA).

Правоохранительные органы в 2019 году зафиксировали почти 5,4 млн правонарушений - на 2,1 процента меньше, чем годом ранее. Особенно резко сократилось число краж и краж со взломом. Количество первых упало на 5,9 процента, достигнув 1,8 млн - это самый низкий показатель с 1987 года, вторых - на 10,6 процента.

В ФРГ растет распространение порнографии

Вместе с тем криминалисты озабочены ростом распространения порнографии в Германии. В этой области число преступлений увеличилось на 51,6 процента, а количество случаев, когда речь шла о вовлечении малолетних - на 64,6 процента.

Федеральное ведомство по уголовным делам связывает эту тенденцию с тем, что растет распространение порнографических материалов через интернет. Кроме того, сотрудничество с американским Национальным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC) позволило правоохранительным органам в Германии чаще получать необходимые для начала расследований данные.

Бундестаг расширил возможности полиции

В январе бундестаг для борьбы с детской порнографией в интернете расширил права и возможности полиции по выслеживанию и задержанию преступников, занимающихся ее распространением. Так, полицейским было разрешено создавать фиктивные порнографические видеоролики для того, чтобы проникнуть в файлообменные сети  и войти в доверие к настоящим распространителям детской порнографии.

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    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Инга Ваннер


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