В ФРГ назвали факторы, важные для отслеживания динамики пандемии

Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, со сдержанностью реагирует на тот факт, что индекс репродукции вируса R, отражающий, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный, превысил в ФРГ 1. Такую позицию озвучил во вторник, 12 мая, заместитель директора RKI Ларс Шаде (Lars Schaade) на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, это - не единственный решающий фактор, позволяющий оценить текущую ситуацию. По мнению Шаде, следует также принимать во внимание количество положительных тестов и нагрузку на систему здравоохранения.

"Вирус никуда не исчез"

Заместитель директора института выразил уверенность, что Германия выходит на плато по числу случаев заражения. В этой связи крайне важно соблюдать предписанные меры гигиены, заявил Шаде. "Вирус никуда не исчез", - подчеркнул он, добавив, что угроза все же значительно меньше, чем четыре недели назад.

Ларс Шаде обратил внимание на недавние вспышки инфекции на ряде германских мясокомбинатов. По его словам, они также могли повлиять на рост индекса R. Меры следует принимать только при длительном сохранении этого показателя на уровне 1,2-1,3, уверен он.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, на 12 мая достигло 170 508 человек (+933 за сутки). Выздоровевшими считаются 147 200, скончались 7533 человека.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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