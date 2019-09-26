В ФРГ назвали условия для переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Депутаты бундестага предлагают проводить переговоры о вступлении двух стран Западных Балкан в Европейский Союз в два этапа. От Албании ожидают избирательной реформы и прогресса в борьбе с коррупцией и оргпреступностью.
Депутаты германского бундестага вечером в четверг, 26 сентября, подавляющим большинством голосов поддержали инициативу Евросоюза о начале переговоров с Албанией и Республикой Северная Македония об их вступлении в ЕС. Парламентарии одобрили ходатайства блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с замечаниями о ситуации в регионе.
Для Республики Северная Македония перспектива вступления в ЕС стала "двигателем реформ и стабильности в регионе", говорится в ходатайствах. Среди прочего, их составители отметили реформы в судебной системе и борьбе с коррупцией. Кроме того, положительно оценен прогресс Албании в "ключевых критериях" и ее усилия в проведении реформ.
Возможные переговоры в два этапа
Составители ходатайств выступают за проведение переговоров в два этапа. По их замыслу, первый раунд возможен лишь после принятия в Албании закона об избирательной реформе. Кроме того, стране необходимы функционирующие Конституционный и Верховный суды.
Второй раунд потребует от Тираны проведения избирательной реформы, а также существенного прогресса в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Скопье также необходимо продолжать прилагать значительные усилия, говорится в предложениях немецких депутатов.
Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) приветствовал позицию бундестага, назвав голосование парламентариев "важным сигналом". Решение депутаты своим решением подчеркивают значение Западных Балкан для Евросоюза, добавил Мас. В то же время министр отчетливо высказался о необходимости проведения реформ в этих странах.
Балканские государства на пути к членству в ЕС
Путь к вступлению Республики Северная Македония в Евросоюз открылся после того, как она уладила разногласия с Грецией, согласившись на переименование своего государства, называвшегося ранее Македонией.
Два других балканских государства - Сербия и Черногория - тоже стремятся к членству в сообществе. Однако комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn) ранее отметил, что им необходимо приложить больше усилий для защиты верховенства закона.
В конце мая Еврокомиссия сочла Албанию и Северную Македонию готовыми к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз. При этом ряд стран-членов ЕС выразили сомнения. Так, Франция указывала на нерешенную проблему организованной преступности.
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