 В ФРГ назвали условия для переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 27.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В ФРГ назвали условия для переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Депутаты бундестага предлагают проводить переговоры о вступлении двух стран Западных Балкан в Европейский Союз в два этапа. От Албании ожидают избирательной реформы и прогресса в борьбе с коррупцией и оргпреступностью.

Флаги Албании и Республики Северная Македония

Флаги Албании и Республики Северная Македония

Депутаты германского бундестага вечером в четверг, 26 сентября, подавляющим большинством голосов поддержали инициативу Евросоюза о начале переговоров с Албанией и Республикой Северная Македония об их вступлении в ЕС. Парламентарии одобрили ходатайства блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с замечаниями о ситуации в регионе.

Для Республики Северная Македония перспектива вступления в ЕС стала "двигателем реформ и стабильности в регионе", говорится в ходатайствах. Среди прочего, их составители отметили реформы в судебной системе и борьбе с коррупцией. Кроме того, положительно оценен прогресс Албании в "ключевых критериях" и ее усилия в проведении реформ.

Возможные переговоры в два этапа

Составители ходатайств выступают за проведение переговоров в два этапа. По их замыслу, первый раунд возможен лишь после принятия в Албании закона об избирательной реформе. Кроме того, стране необходимы функционирующие Конституционный и Верховный суды.

Второй раунд потребует от Тираны проведения избирательной реформы, а также существенного прогресса в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Скопье также необходимо продолжать прилагать значительные усилия, говорится в предложениях немецких депутатов.

Контекст

Небольшая балканская страна Албания может стать главным пунктом первичного размещения соискателей убежища в Европе. Это крайне удобное решение - как для ЕС, так и для Ангелы Меркель. (23.06.2018)

Еврокомиссия готовит новое расширение: в 2025 году ЕС может принять одну из стран Западных Балкан. Но на пути в сообщество 6 кандидатам придется устранить множество препятствий. (07.02.2018)

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) приветствовал позицию бундестага, назвав голосование парламентариев "важным сигналом". Решение депутаты своим решением подчеркивают значение Западных Балкан для Евросоюза, добавил Мас. В то же время министр отчетливо высказался о необходимости проведения реформ в этих странах.

Балканские государства на пути к членству в ЕС

Путь к вступлению Республики Северная Македония в Евросоюз открылся после того, как она уладила разногласия с Грецией, согласившись на переименование своего государства, называвшегося ранее Македонией.

Два других балканских государства - Сербия и Черногория - тоже стремятся к членству в сообществе. Однако комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn) ранее отметил, что им необходимо приложить больше усилий для защиты верховенства закона.

В конце мая Еврокомиссия сочла Албанию и Северную Македонию готовыми к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз. При этом ряд стран-членов ЕС выразили сомнения. Так, Франция указывала на нерешенную проблему организованной преступности.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 11:28

Расширение еврозоны как шаг на пути к реформе ЕС - DW Новости

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем России провал референдума в Македонии  

Как в Европе борются против коррупции - "Европа в фокусе"  

Расширение еврозоны как шаг на пути к реформе ЕС - DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Подозреваемый в убийстве чеченца в Берлине мог быть экс-майором милиции  

Комментарий: История успеха Греты Тунберг раздражает многих в России  

Комментарий: Владимир Зеленский - слуга Дональда Трампа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно