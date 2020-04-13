 В ФРГ зафиксирована рекордно низкая инфляция с 2016 года | Экономические новости из Германии | DW | 14.05.2020

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Экономика

В ФРГ зафиксирована рекордно низкая инфляция с 2016 года

Снижению инфляции способствовал обвал цен на энергоносители. В апреле темпы удорожания снизились с 1,4 до 0,9 процента.

Касса супермаркета

Низкие цены на энергоносители на фоне кризиса вокруг коронавируса обеспечили Германии рекордно низкую инфляцию с ноября 2016 года. В апреле темпы удорожания снизились по сравнению с мартом на 0,5 процента и составили 0,9 процента, сообщило статистическое ведомство в Висбадене в четверг, 14 мая.

Обвал экономики из-за пандемии коронавируса привел к резкому падению цен на нефть. В результате в апреле цены на энергоносители снизились в годовом исчислении на 5,8 процента. Автомобильное топливо подешевело почти на 15 процентов, а мазут – почти на 24 процента. Без учета цен на топливо инфляция в ФРГ выросла бы значительно выше – на 1,6 процента.

В Германии подорожали продукты питания

В то же время продукты питания в апреле подорожали выше среднего – на 4,8 процента. "Здесь отчетливо проявились последствия пандемии, выразившиеся в повышении цен на фрукты (плюс 11) и овощи (плюс 6,5 процента)", - отметили статистики. Услуги подорожали на 1,3, а арендная плата за жилье – на 1,4 процента.

По прогнозам правительства ФРГ, в 2020 году инфляция в среднем снизится до 0,5 процента. В 2019 году этот показатель составил 1,4 процента. Европейский Центробанк (ЕЦБ) считает оптимальным для экономики инфляцию на уровне чуть менее 2 процентов. Этой цели странам еврозоны, однако, не удается достичь уже многие годы.

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    Новые евро должны быть максимально защищены. Начало было положено в 2013 году, после введения в оборот новых 5-евровых купюр, за ними в 2014 году последовали "десятки", в 2015 - "двадцатки". В начале 2017 года в обращении появятся новые 50 евро. Затем, с промежутком в один год, - 100 и 200-евровые банкноты. Новая "пятисотка", выпуск которой был запланирован на 2019 год, похоже, так и не появится.

    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


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