 В ФРГ запретили акцию на открытии мечети во время визита Эрдогана | Новости из Германии о Германии | DW | 29.09.2018

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Германия

В ФРГ запретили акцию на открытии мечети во время визита Эрдогана

Организаторы намеревались собрать 25 000 человек на открытии новой мечети в немецком Кельне. Городские власти из соображений безопасности отменили мероприятие. В открытии мечети примет участие президент Турции Эрдоган.

Мечеть в Кельне

Мечеть в Кельне

Накануне открытия крупнейшей европейской мечети в немецком Кельне, в котором должен принять участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, власти города приняли решение отменить крупную публичную акцию около здания мечети. Обер-бургомистр Кельна Генриетта Рекер (Henriette Reker) сообщила в пятницу, 28 сентября, что разрешение на проведение мероприятия не было выдано из соображений безопасности.

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Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии (DITIB) не предоставил удовлетворяющую городские власти концепцию безопасности для мероприятия. По представлению DITIB, на акции около мечети ожидалось около 25 тысяч человек. "Очень жаль, но такое огромное скопление людей мы просто не можем допустить", - заявила Рекер. Несмотря на запрет, само торжественное открытие мечети в районе Эренфельд при участии Эрдогана должно состояться.

Президент Турции находится в ФРГ с трехдневным государственным визитом. В Берлине в пятницу сотни людей вышли на митинг протеста против визита Эрдогана. На Потсдамер-платц демонстрация прошла под лозунгом Erdogan not welcome. Участники акции держали в руках транспаранты с критикой военных операций Турции в Сирии. На одном из плакатов слова "турецкая демократия" были написаны на фоне решетки.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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