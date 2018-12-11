 В ФРГ задержан подозреваемый в резонансном убийстве 17-летней давности | Новости из Германии о Германии | DW | 11.12.2018

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Германия

В ФРГ задержан подозреваемый в резонансном убийстве 17-летней давности

41-летнего Мануэля С. подозревают в одном из самых громких нераскрытых преступлений в Германии. В поле зрения следователей он попал еще в 2001 году.

Объявление о пропаже 9-летней девочки Пегги, 2001 год

Объявление о пропаже 9-летней девочки Пегги, 2001 год

Немецкая полиция задержала мужчину, подозреваемого в причастности к убийству 9-летней девочки Пегги, которое было совершено 17 лет назад. 41-летний Мануэль С. во вторник, 11 декабря, предстал перед судьей, сообщает телеканал MDR со ссылкой на собственное расследование. Эту же информацию в беседе с газетой Bild впоследствии подтвердил старший прокурор города Байройт Херберт Поцель (Herbert Potzel). 

Контекст

Убийство 9-летней Пегги в 2001 году - одно из самых громких преступлений в ФРГ. В нем может быть замешан член NSU. Как велось следствие? DW собрала факты в хронологическом порядке. (14.10.2016)

Задержанный попал в поле зрения следователей еще в 2001 году, когда заявил, что закопал в лесу тело Пегги, но отрицал свою причастность к ее смерти. В сентябре 2018 года специальная комиссия возобновила изучение улик против Мануэля С. и нашла новые. На одном из допросов мужчина сознался в том, что вез тело девочки в своей машине после того, как она была убита. По информации Bild, Мануэль С. работает в похоронном бюро.

Так называемое дело Пегги является одним из самых громких нераскрытых убийств в Германии. Девятилетняя девочка пропала в 2001 году в Баварии, когда возвращалась домой из школы. Летом 2016 года ее останки были обнаружены грибником в лесу в федеральной земле Тюрингия - почти в 20 километрах от города Лихтенберг, где жила Пегги.

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    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Инга Ваннер


 

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