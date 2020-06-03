 В ФРГ выросло число потенциальных экстремистов правого толка | Новости из Германии о Германии | DW | 03.06.2020

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Германия

В ФРГ выросло число потенциальных экстремистов правого толка

В Германии число лиц, потенциально готовых совершить преступление правоэкстремистского толка, по данным правительства, за прошедший год выросло с 39 до 65 человек.

Бритоголовый мужчина с татуировкой на голове, показанный со спины на фоне флага Германии

Некоторые политики в ФРГ сомневаются в объективности данных полиции о числе правых экстремистов в стране

Число лиц, которых полиция Германии классифицирует как "потенциально готовых совершить тяжелые насильственные преступления, вплоть до терактов", продолжает расти, сообщает в среду, 3 июня, информагентство dpa.

Как следует из ответа правительства ФРГ на запрос депутата бундестага от либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Беньямина Штрассера (Benjamin Strasser), в июне 2019 года, когда предполагаемый правый экстремист совершил убийство главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), в базе данных полиции находились 39 сторонников идей правого экстремизма, потенциально представляющих собой террористическую угрозу.

На сегодня это число, по данным федерального ведомства по уголовным делам, составляет 65 человек. С начала 2019 года полиция всех федеральных земель занесла в эту категорию 13 новых потенциальных преступников.

Объективны ли данные полиции ФРГ о потенциальных террористах?

Депутат Штрассер сомневается в объективности этих цифр. "В Германии сейчас находятся 15 000 готовых к насилию правых экстремистов, однако полиция классифицировала лишь малую долю их как потенциально готовых к совершению теракта", - говорит он.

Тот факт, что число подобных людей за последние месяцы существенно выросло, по мнению политика, говорит о том, что "в прошлом занесение их в соответствующую категорию не проводилось достаточно последовательно".

В то же время, по данным правительства Германии, число людей, готовых совершить преступление из религиозных побуждений, в последнее время несколько снизилось. Так, в феврале 2020 года под наблюдением полиции было 659 таких лиц. Для сравнения: в январе 2019 года это число составляло 762 потенциальных преступника.

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    Автор: Юлия Сеткова


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