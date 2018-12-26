 В ФРГ выбирают парламент Бремена и местные советы десяти земель | Новости из Германии о Германии | DW | 26.05.2019

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Германия

В ФРГ выбирают парламент Бремена и местные советы десяти земель

Результаты голосования в ландтаг Бремена покажут, удастся ли СДПГ, традиционно побеждающей в этой земле, удержать свои позиции. В 10 землях ФРГ также голосуют за органы местного самоуправления.

Памятник Бременским музыкантам в Бремене

Памятник Бременским музыкантам в Бремене

В Бремене, городе, имеющем статус федеральной земли, в воскресенье, 26 мая, начались выборы в ландтаг - земельный парламент. Их главной интригой станут результаты, которые покажет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), десятилетиями традиционно побеждающая на этих выборах. По опросам, на этот раз социал-демократы могут уступить первенство соперникам из Христианско-демократического союза ( ХДС), членом которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). В этом случае вполне вероятно, что партии договорятся о создании правящей коалиции.

Контекст

Адвокату Фрауке Петри удалось убедить судью в том, что в деле о пожертвованиях партии со стороны ее членов перед выборами в саксонский ландтаг 2014 года она солгала под присягой без злого умысла. (02.04.2019)

В сентябре 2018 года рейтинг партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг 18 процентов: правопопулисты обогнали социал-демократов и уступают только блоку ХДС/ХСС. В чем причина такого успеха? (22.09.2018)

Вполне допустимы и другие варианты коалиций, такие как союз СДПГ, "зеленых" и Левой партии. Возможно также, что ХДС сможет договориться о создании земельного правительства с либералами из Свободной демократической партией (СвДП) и "зелеными". Этот вариант коалиционного правительства в Германии называется "Ямайкой" - по цветам ямайского флага, соответствующих партийным цветам ХДС (черный), СвДП (желтый) и "зеленых" (зеленый).

Избиратели в Бремене должны будут не только определить состав нового земельного парламента, но и проголосовать за органы местного управления. В воскресенье в этой и еще в девяти федеральных землях Германии проходят также коммунальные выборы. Они станут важным показателем политического настроения в стране перед выборами в земельные парламенты в конце лета и осени. По прогнозам, у правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) есть немалые шансы укрепить свои позиции.

26 мая в Германии также проходят выборы в Европарламент.

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    Автор: Янина Семенова, Григорий Аросев


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