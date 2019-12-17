 В ФРГ вновь сократилось число заявок на получение статуса беженца | Новости из Германии о Германии | DW | 08.01.2020

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Германия

В ФРГ вновь сократилось число заявок на получение статуса беженца

В 2019 году было подано 142,5 тыс первичных заявок на получение статуса беженца. Чаще всего за убежищем обращались приехавшие из Сирии, Ирака и Турции.

Обращение за статусом беженца в Германии

Обращение за статусом беженца в Германии

МВД Германии сообщило в среду, 8 января, что число запросов на получение статуса беженца в стране в 2019 году сократилось вновь, третий год подряд. Согласно информации ведомства было подано 142 509 первичных заявления.  Больше 30 тысяч заявок при этом были поданы на младенцев, которые родились уже в Германии, сообщает агентство dpa.

Больше всего просителей убежища прибыли в 2019 году из Сирии (26 435), Ирака (10 894) и Турции (10 275). Власти прогнозировалисокращение числа обращений за статусом беженца.

Контекст

Приток мигрантов в Германию продолжает сокращаться. Потоки беженцев в мире - нет. DW - с данными за 2017 год, а также оценками и прогнозами немецкого министра внутренних дел. (16.01.2018)

Для сохранения своей конкурентоспособности Германии следует продолжать принимать мигрантов - в первую очередь, из Украины, считает немецкий эксперт. Но чем это обернется для Киева? Интервью DW. (07.11.2019)

Когда в 2015 году в Европу хлынул поток беженцев, некоторые страны ЕС ввели контроль на своих границах. Его срок продлевается каждые полгода. По мнению экспертов, это незаконно. (18.11.2019)

Федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) считает, что сокращение числа просителей убежища в Германии показывает, "что многочисленные меры правительства в последние годы работают против неконтролируемой иммиграции". Тем не менее, по его словам, "миграционное давление на внешних границах и в Германию остается высоким".

Каждый шестой житель Германии родился не в ФРГ

Федеральный кабинет министров Германии принял в среду, 8 января, и отчет о миграции за 2018 год. Согласно ему, за отчетный период в Германию переехали 1,6 миллиона человек, примерно столько же, сколько годом ранее. В то же время почти 1,2 миллиона человек покинули Федеративную Республику. Из 81,6 миллиона жителей ФРГ 13,5 миллионов родились не в Германии. Две трети из них живут в стране не менее десяти лет.

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    Три месяца в центре первичного приема

    В центре первичного приема беженцев в Трире, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, могут одновременно находиться около 850 человек. Беженцы, прибывшие в ФРГ, вначале попадают именно в такие центры. Спустя три месяца их прикрепляют к какому-либо конкретному городу или округу, который затем будет заниматься судьбой беженца. При этом жилищные условия могут разительно отличаться.

  • Актовый зал в Хамме, переделанный в приют для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

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    Поскольку многие центры первичного приема беженцев сейчас переполнены, власти вынуждены использовать самые разные здания. В городе Хамм, земля Северный Рейн-Вестфалия, во временное жилье для беженцев переоборудовали большой зал, предназначенный для проведения крупных мероприятий. В зале площадью 2700 квадратных метров сегодня могут разместиться около 500 соискателей политического убежища.

  • Мобильные кровати в одной из школ города Ахен

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Ночевка в школе

    Все больше городов в Германии не справляются с массовым притоком беженцев. К примеру, город Ахен в середине июля должен был принять в течение короткого времени 300 беженцев. Единственной возможностью предоставить приют каждому из них стало размещение в одной из гимназий города.

  • Палаточный городок в Хальберштадте

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Временные палаточные городки

    В последнее время в Германии возводится все больше палаточных городков. Центральный координационный пункт по приему беженцев в Хальберштадте, земля Саксония-Анхальт, также значительно расширил свои возможности, построив дополнительный палаточный лагерь. Летом такие временные жилища могут облегчить ситуацию, однако до наступления зимы беженцам необходимо найти новые места для размещения.

  • Палаточный лагерь в Дрездене

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Словно в странах "третьего мира"

    Один из крупнейших палаточных лагерей беженцев находится в Дрездене. Пребывание в нем требует немалой выдержки: кругом длинные очереди, в которых надо стоять, чтобы, к примеру, воспользоваться туалетом. Сейчас в лагере около 1000 беженцев из 10 стран. В ближайшие дни ожидается новое пополнение, пока лагерь не будет заполнен полностью - в общей сложности здесь могут находиться 1100 человек.

  • Строительные вагончики, как жилье для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Жизнь в строительных вагончиках

    Чтобы обеспечить жильем беженцев, во многих регионах Германии активно начинают использовать строительные вагончики. В центре по приему беженцев в Трире такие временные жилища существуют уже с 2014 года. В общей сложности в них живут сейчас более тысячи беженцев.

  • Пожар в будущем общежитии для беженцев в Ремхингене

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Нападения на приюты для беженцев

    18 июля пожарные потушили горевший дом в округе Ремхинген, земля Баден-Вюртемберг, в котором должно было быть организованно общежитие для беженцев. Негативное отношение части местных жителей к ищущим убежища в Германии провоцирует рост насилия на почве ксенофобии. Сегодня практически ежедневно поступают сообщения о нападениях на приюты для беженцев - в особенности на востоке и юге страны.

  • Зигмар Габриэль в лагере беженцев в Вольгасте

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Политика играет большую роль

    На фото - министр экономики и вице-канцлер Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), разговаривающий с детьми в приюте для беженцев, где живут около 3000 человек, в портовом городе Вольгаст. Политик призывает федеральное правительство оказать помощь городам и коммунам, которые пока вынуждены за свой счет обеспечивать приют беженцем. Это не столько вопрос денег, сколько "вопрос приличия", уверен Габриэль.

  • Строительство нового центра для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Строительство нового центра

    Чтобы предоставить беженцам достойные жилищные условия, многие коммуны строят новые здания - как, например, здесь, в Эккентале недалеко от баварского Нюрнберга. Новый комплекс зданий позволит разместить 60 человек. Первые беженцы смогут заехать сюда уже в январе 2016 года.

  • Платочный лагерь для беженцев в промзоне Мюнхена

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Возникают новые времянки

    Однако пока строительство новых общежитий не закончено, необходимо организовать множество временных приютов для беженцев. Таких, как этот палаточный городок в промзоне Мюнхена. 170 волонтеров гуманитарных организаций и пожарных за ночь установили десятки палаток, где смогут расположиться 300 человек.

    Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов


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Почему чеченцы так часто просят убежище в ФРГ и что говорят о них в полиции? DW Новости

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Где живут прибывающие в Германию беженцы

По прогнозу Федерального миграционного ведомства, в 2015 году в ФРГ должно было прибыть около 300 тысяч беженцев. Сейчас чиновники говорят уже о 450 тысячах. Как в стране решается проблема с их размещением?  

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