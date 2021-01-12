 В Финляндии создают вакцину против коронавируса для животных | Новости из Германии о Европе | DW | 12.01.2021

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Европа

В Финляндии создают вакцину против коронавируса для животных

Группа ученых Хельсинкского университета совместно с Объединением пушного звероводства Финляндии разрабатывают вакцину от коронавируса для животных. Аналогичный российский препарат должен быть готов уже в конце января.

Норка

Норка

Ученые Финляндии работают над созданием вакцины, которая должна защитить от заражения коронавирусом таких животных, как норки и енотовидные собаки. Объединение пушного звероводства Финляндии Fifur сотрудничает в разработке препарата с исследовательской группой университета Хельсинки, говорится в пресс-релизе Fifur, опубликованном во вторник, 12 января.

По словам руководительницы группы, доцента Тарьи Сиронен, вирус представляет угрозу не только для здоровья людей - следует быстро и эффективно воспрепятствовать его распространению среди животных в сельском хозяйстве, пушном звероводстве, а также в животном мире Финляндии.

По данным финской медиакомпании YLE, фаза тестирования вакцины может занять несколько месяцев.

В отличие от звероводческих ферм в других европейских странах - в частности в Дании и Нидерландах - в Финляндии до сих пор не было обнаружено заражения зверей коронавирусом SARS-CoV-2.

После того как в ноябре 2020 года в ряде норковых ферм Европы были зафиксированы вспышки инфицирования коронавирусом, к созданию вакцины для животных приступили и в России. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, препарат должен быть готов в конце января.

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    Автор: Александра Елкина


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