 В ФБК сообщили о приостановке рассмотрения коллективного иска родителей к компании Пригожина | Новости из Германии о России | DW | 15.04.2019

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Россия

В ФБК сообщили о приостановке рассмотрения коллективного иска родителей к компании Пригожина

Просьбу компании "Конкорд" приостановить дело о массовых случаях дизентерии в московских детских садах поддержали департаменты образования и здравоохранения Москвы. Родители детей подали уже второй коллективный иск.

Воспитанники детского сада

Мещанский районный суд Москвы приостановил рассмотрение первого коллективного иска родителей к поставщику питания детским садам, комбинату "Конкорд" Евгения Пригожина, поданного после массового отравления детей. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, которая представляет интересы потерпевших.

Рассмотрение первого иска родителей заморожено до решения по уголовному делу, открытому по заявлению "Конкорда", сообщила Соболь. По ее словам, заявление о приостановке дела, которое подала компания "Конкорд", было "полностью поддержано" московскими департаментами образования и здравоохранения. "Это полнейшее беззаконие", - написала Любовь Соболь.

Юристы обжалуют решение суда

Юрист ФБК также сообщила о намерении обжаловать решение суда. "Родители детей, отравленных в детских садах, продолжают требовать от (мэра Москвы. - Ред.) Сергея Собянина расторжения контрактов с пригожинским "Конкордом", контроля качества питания в детских садах и компенсаций за вред, причиненный здоровью детей", - добавила она. 

Контекст

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Между тем в тот же день Мещанский суд Москвы принял к производству второй коллективный иск родителей детей, пострадавших от вспышки дизентерии в московских детских садах и школах.

Вспышка дизентерии в детских садах Москвы

В декабре 2018 года стало известно о массовых случаях дизентерии в московских детских садах. В январе глава ФБК Алексей Навальный сообщил в эфире интернет-канала "Навальный Live" о том, что эпидемия вызвана плохим качеством продуктов, поставляемых в учреждения компаниями  "Вито-1" и "Конкорд". По данным ФБК, оба эти предприятия, являются частью так называемой "империи Пригожина".

Кроме того, по информации Навального, к скандалу с отравлением детей причастна также возглавляемая Сергеем Собяниным мэрия Москвы, попытавшаяся замять инцидент. "Компании Пригожина поставили некачественное продовольствие в детские сады, это привело к массовым отравлениям, - написал Навальный в своем блоге 31 января 2019 года. - Мэрия Собянина отчаянно заминает дело и делает вид, что ничего не было". Следственный комитет возбудил два уголовных дела по случаям заражения детей.

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    Автор: Марина Барановская


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О митингах детям и их родителям. Шпион на пенсии. Европа меняет крышу – "Заповедник", выпуск 50  

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