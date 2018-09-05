 В ФБК доказали, что претензии ЦИК к компании Google неправомерны | Новости из Германии о России | DW | 05.09.2018

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Россия

В ФБК доказали, что претензии ЦИК к компании Google неправомерны

Избирательное законодательство РФ не устанавливает ограничений для проведения публичных мероприятий в день выборов, говорится в письме ФБК. Видео Навального - это не предвыборная агитация.

Плакат с рекламой выборов мэра Москвы 9 сентября

Предвыборная агитация в Москве

Претензии Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ к компании Google в связи с видео, где Алексей Навальный сообщает о готовящейся акции протеста 9 сентября, не имеют под собой правовых оснований, полагают в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Российское избирательное законодательство не устанавливает никаких ограничений для проведения публичных мероприятий в день выборов, говорится в письме юриста ФБК Ивана Жданова, опубликованном в среду, 5 сентября.

Контекст

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Как указывается в письме, "компетенция ЦИК распространяется только на отношения, связанные с выборами". Видеоролик Навального "не является предвыборной агитацией", избирательное законодательство на него не распространяется, излагает позицию ФБК Иван Жданов. По мнению юриста, обвинение в использовании Навальным "рекламных инструментов" Google находится вне компетенции ЦИК и вне регулирования законодательства о выборах.

Ранее, 4 сентября, стало известно, что ЦИК и Роскомнадзор предупредили ряд интернет-компаний, в том числе Google, о недопустимости вмешательства в выборы в России. Одному из руководителей Google Ларри Пейджу были направлены письма с уведомлением о том, что купленные Навальным "рекламные инструменты", при помощи которых он распространяет в интернете информацию об акции протеста против пенсионной реформы, намеченную на 9 сентября, нарушают российское законодательство о выборах.

9 сентября в России состоятся выборы в законодательные собрания 16 регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму, прямые выборы глав 20 субъектов РФ, парламентские выборы глав четырех регинов и местные выборы в думы 12 городов.

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    Автор: Сергей Елкин


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Как видит кампанию по выборам президента России и участие в ней кандидатов на главную должность страны карикатурист Сергей Елкин. (12.02.2018)  

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Письмо юриста ФБК Ивана Жданова по поводу претензий ЦИК РФ к компании Google

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