 В Украине 26 февраля станет Днем сопротивления оккупации Крыма | Новости из Германии об Украине | DW | 26.02.2020

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Украина

В Украине 26 февраля станет Днем сопротивления оккупации Крыма

В Крыму по политическим и религиозным мотивам преследуется не менее 90 человек, сообщила министр Украины по делам оккупированных территорий на форуме Age of Crimea 2020.

Административная граница Республики Крым с остальной Украиной

Административная граница Республики Крым с остальной Украиной (фото из архива)

В Украине 26 февраля будет отмечаться День сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя. О намерении подписать соответствующий указ заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 февраля, на открытии форума Age of Crimea 2020 в Киеве. Шесть лет назад в этот день в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства Украины, пояснил президент.

По словам Зеленского, возвращение Крыма в состав Украины - это не только его цель как главы государства, но и позиция гражданина. Мировое сообщество поддерживает Украину в борьбе за возвращение Крыма, и "мы знаем, что этот день обязательно наступит", отметил Зеленский.

Политические преследования в Крыму

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда на форуме сообщила, что в Крыму по политическим и религиозным мотивам преследуется не менее 90 человек, и их число растет. Кроме того, в 2019 году зафиксировано 86 обысков, 157 задержаний и 194 допроса по политическим и религиозным мотивам. Правозащитникам известны также 335 случаев ареста, 33 приговора в отношении политзаключенных, более 250 случаев продления сроков содержания под стражей и более 570 случаев нарушения прав на справедливый суд.

Глава МИД Украины - за ужесточение санкций против РФ

Между тем глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве выступил за ужесточение санкций против России, введенных за аннексию Крыма и в связи с конфликтом в Донбассе. Пристайко назвал штрафные меры в случае с РФ "единственным способом урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами".

Контекст

В ходе визита в Киев госсекретаря США Помпео Зеленский выразил надежду на более активное участие Вашингтона в украинском урегулировании. (31.01.2020)

Три сенатора от двух ведущих партий США посетили Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они привезли ему новость, касающуюся дальнейшей поддержки США. (14.02.2020)

 "Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать еще более действенным, последовательным, интенсивным и неотвратимым, - уверен министр. - Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права дороже".

В Госдуме РФ решениеЗеленского назвали "пиар-ходом"

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал учреждение Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя "акцией популизма на фоне недавнего падения рейтинга партии "Слуга народа". "Такой своеобразный яркий пиар-ход, рассчитанный, вероятнее всего, также на получение похвалы и одобрения со стороны западных кураторов Киева", - приводит слова Слуцкого агентство "Интерфакс".

Смотритетакже:

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    Первые блокпосты

    Военнослужащие Госпогранслужбы Украины и десантных войск появились на трассах южной Херсонщины в конце февраля 2014 года - с начала беспорядков в Крыму. Опасаясь наступления российских войск с полуострова, они начали обустраивать здесь первые окопы и блокпосты.

  • Пункт пропуска в Крым - очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Российские пункты пропуска

    В конце апреля 2014 года погранвойска ФСБ России открыли на административной границе с Крымом собственные пункты пропуска на полуостров. Украинские власти назвали эти действия незаконными, однако вынуждены были обустраивать собственные блокпосты. На фото: очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск, 29 апреля 2014 года.

  • Строительство дамбы на пограничном участке Северо-Крымского канала, февраль 2015 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Перекрытый Северо-Крымский канал

    Одним из первых ответов украинских властей на аннексию Крыма было перекрытие Северо-Крымского канала - главного источника водоснабжения северной части полуострова. Формально украинское агентство водных ресурсов отказывается заключать соглашение с российскими структурами полуострова, так как не признает их юрисдикцию. На фото: строительство дамбы на пограничном участке канала, февраль 2015 года.

  • Пограничник на станции Вадим, май 2014 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Поезда в Крым больше не ходят

    Железнодорожное сообщение с Крымом было прекращено в декабре 2014 года - формально из соображений безопасности. На полуостров заходили две железнодорожные ветки: восточная - через станцию Новоалексеевка, до нее до сих пор ходят поезда из Киева, Харькова и Запорожья; и западная - через станцию "Вадим", она после перекрытия пришла в упадок. На фото: пограничник на станции "Вадим", май 2014 года.

  • Пожилая женщина с сумкой идет в направлении Крыма в районе административной границы

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Пеший переход в Крым

    С 2016 года проезд через административную границу в Крым разрешен только для частного автотранспорта. Большинство граждан пересекает ее пешком, преодолевая от одного до трех километров между украинским и российским пунктами пропуска.

  • Бетонные блоки на дороге, ведущей в Крым

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Блокада полуострова крымскотатарскими активистами

    В сентябре 2015 года крымскотатарские активисты начали так называемую "гражданскую блокаду" Крыма, перекрыв движение на трассах, ведущих на полуостров. Так они протестовали против сохранения торговых отношений между материком и аннексированным Крымом, а также против репрессий в отношении Меджлиса. Блокада закончилась в январе 2016 года после введения официального запрета на торговлю с Крымом.

  • Рабочие ремонтируют поврежденные линии электропередач, идущей в направлении Крыма

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Без электричества с материка

    Во время активной фазы блокады Крыма ее участники взорвали магистральные линии электропередач, идущие на полуостров от Каховской ГЭС. С тех пор электроснабжение полуострова со стороны материка прекращено. На фото: рабочие ремонтируют поврежденные линии, февраль 2016 года.

  • Штаб общественной организации Аскер у КПВВ Каланчак

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Общественный контроль

    После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

  • Знак, предупреждающих о наличии мин на этой территории

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Минные поля вместо кукурузных

    Близость административной границы кардинально изменила жизнь населения окрестных сел. Около пятой части сельскохозяйственных земель Мирненской объединенной общины оказались в зоне пограничного контроля: теперь на полях, где выращивали кукурузу и подсолнечник, заложены мины и установлены укрепления.

  • Завод Крымский титан

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    "Крымский титан"

    Завод "Крымский титан", принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, расположен прямо на административной границе, но юридически зарегистрирован в крымском городе Армянск. Жителям херсонских сел, несмотря на проблемы с переходом административной границы, удавалось работать на предприятии до конца 2016 года.

  • Школьницы из херсонского села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Загрязнение воздуха и химические отравления

    В августе-сентябре 2018 года, вероятно, из-за выбросов с "Крымского титана", местные жители начали обращались в больницы с признаками химического отравления. Из Армянска и соседних херсонских сел эвакуировали детей. Расследование причин случившегося пока не завершено по обе стороны админграницы. На фото: школьницы из села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий.

    Автор: Игорь Бурдыга


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