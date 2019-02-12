В Украине суд вынес приговоры по делу об убийстве Екатерины Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области Украины в четверг, 6 июня, вынес приговоры пяти бывшим участникам украинской силовой операции в Донбассе по делу об убийстве и. о. управляющего делами мэрии Херсона - антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Суд приговорил Сергея Торбина к шести годам и шести месяцам лишения свободы, Никиту Грабчука - к 6 годам, Владимира Васяновича и Вячеслава Вишневского - к четырем и Виктора Горбунова - к трем годам тюрьмы. Фигурантам зачислены сроки, уже отбытые под стражей.

Сделка со следствием

Накануне все обвиняемые в убийстве признали свою вину, пойдя на сделку с органами следствия. В числе прочего, Торбин признал, что по заказу неназванных лиц он склонил других обвиняемых к участию в покушении на Гандзюк. Обвиняемые согласились на сроки лишения свободы от 4 до 6,5 лет.

Разочарование приговором

Одесский общественный активист Автомайдана, представитель движения "Кто заказал Катерину Гандзюк?" Виталий Устименко раскритиковал решение Покровского суда. "Это не то, чего мы ожидали от суда. Мы ожидали максимальной меры наказания. То, что они признали вину и пошли на сделку со следствием, можно понять, но для нас ключевым остается вопрос заказчиков убийства Екатерины Гандзюк. Мы не отступим до тех пор, пока не будут названы и привлечены к ответственности именно заказчики. Учитывая изменение политической конъюнктуры, мы надеемся услышать имя заказчика и будем требовать этого от нового президента", - сказал Устименко в интервью DW.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой Екатерину Гандзюк. Активистка была госпитализирована и 4 ноября умерла от последствий обширных химических ожогов тела. Обвиняемые в нападении на Гандзюк были задержаны в августе 2018 года по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений.

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