 В Украине разрешили Морской охране применять оружие | Новости из Германии об Украине | DW | 06.12.2018

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Украина

В Украине разрешили Морской охране применять оружие

Теперь Морская охрана Госпогранслужбы Украины сможет использовать оружие, в частности, для преследования судов в морской зоне, прилегающей к территориальному морю страны.

Суда Морской охраны Госпогранслужбы Украины в порту Одессы

Суда Морской охраны Госпогранслужбы Украины в порту Одессы

Верховная рада Украины в четверг, 6 декабря, приняла законопроект, который позволяет Морской охране Госпогранслужбы страны применять оружие в определенных случаях. Так, экипаж кораблей и катеров Морской охраны сможет применять оружие без предупреждения для отражения вооруженного нападения, в том числе на украинские суда, а также вторжения преступных группировок, прекращения вооруженных конфликтов и провокаций.

Контекст

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Согласно закону, оружие может применяться и после предупредительной стрельбы с целью задержания, а также при преследовании судов, нарушивших законодательство Украины и не выполняющих требование остановиться, или при преследовании, которое началось в территориальном море или в "прилегающей зоне Украины". Кроме того, военнослужащие, подразделения, корабли и катера уполномоченных органов получат право применять боевую технику во время "непосредственного привлечения к осуществлению мероприятий" по "отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях", а также для устранения реальной угрозы жизни людей, интересам общества и государства.

Что такое "прилегающая зона Украины"

Закон вступит в силу со дня, последующего за датой его опубликования. В его тексте "прилегающая зона Украины" определяется как зона открытого моря, которая прилегает к территориальному морю Украины. При этом внешняя граница открытого моря находится на расстоянии не более 24 морских миль, "отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря Украины". На прилегающей зоне Украина будет с целью контроля останавливать и досматривать суда, а также при необходимости производить задержания и аресты кораблей и членов экипажей за исключением военных и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях.

Керченский конфликт

25 ноября ВМС Украины сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу. Погранслужба ФСБ аннексированного Россией Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, обвинив их в "пересечении государственной границы РФ". После захвата кораблей в ряде областей Украине было введено военное положение.

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    Самый крупный до сих пор инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда рейд украинских военных кораблей из Одессы в Азовское море завершился обстрелом со стороны российских пограничников, которые утверждали что украинцы нарушают российскую границу, и задержанием украинских военных. Все три судна были задержаны и отправлены в порт Керчи.

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    ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

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    "Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет

    Как рассказал DW профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан, вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт.

    Автор: Евгений Тейзе


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