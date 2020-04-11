 В Украине по случаю 75-летия Победы установят мемориальные колокола | Новости из Германии об Украине | DW | 09.05.2020

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Украина

В Украине по случаю 75-летия Победы установят мемориальные колокола

Четыре колокола, которые будут установлены в разных частях Украины, зазвонят одновременно, когда в стране "наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю", заявил Владимир Зеленский.

Памятные мероприятия 9 мая 2018 года в Киеве

Памятные мероприятия 9 мая 2018 года в Киеве

В Украине по случаю 75-летия победы над германским фашизмом началась реализация проекта мемориальных символов. Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский, сообщается на его официальном сайте в субботу, 9 мая. В рамках проекта планируется установить четыре колокола, первый из них - колокол Памяти - в Луганской области на том месте, где в 1942 году началось освобождение Украины, пообещал Зеленский.

Второй - колокол Победы - появится в Закарпатье, рядом с местом, "где завершилось изгнание захватчиков", продолжил президент. "Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно наступил день, когда будет установлено еще два колокола: колокол Мира в Донецке и колокол Единства - в Симферополе", - заявил далее Зеленский.

Четыре колокола зазвонят одновременно "в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю", отметил Зеленский, указав, что "каждый их удар запечатлеет в нашем сознании: "Помните, что единство – это залог нашего мира и нашей победы".

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  • Воздушный парад на Красной площади по случаю 75-летия победы

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    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


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