 В Украине осквернен еще один мемориал жертвам Холокоста | Новости из Германии об Украине | DW | 17.09.2019

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Украина

В Украине осквернен еще один мемориал жертвам Холокоста

Неизвестные оставили антисемитские надписи на мемориале жертв Холокоста в Кировоградской области. Это уже третий случай в Украине за последние два месяца.

Менора

В Кировоградской области Украины неизвестные преступники осквернили мемориал жертвам Холокоста. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины, указывает агентство "Интерфакс" во вторник, 17 сентября.

Сообщение о том, что на мемориальном комплексе рядом с дорогой Голованевск - Клиновое появились антисемитские надписи, поступило в областное отделение полиции 16 сентября. 

Реакция Израиля 

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион отреагировал на проявление вандализма. "Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения. Я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности", - написал он в Twitter. 

Осквернение других мемориалов

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Ранее в селе Богдановка Николаевской области неизвестные осквернили памятник на месте массового убийства 54 тысяч евреев в годы Второй мировой войны. Рядом с памятником была оставлена записка, в которой упоминались имена президента Украины Владимира Зеленского, бывшего министра транспорта страны Евгения Червоненко и директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского. Авторы записки угрожали устроить новый Холокост, если в Украине будет снят мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. 

В конце августа был осквернен еще один мемориал в поселке Врадиевка в память жертв массового убийства евреев в Николаевской области. Тогда на него были нанесены изображения свастики, сопровождающиеся оскорбительными надписями.

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