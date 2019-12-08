 В Украине объявлен день траура по жертвам пожара в Одессе | Новости из Германии об Украине | DW | 08.12.2019

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Украина

В Украине объявлен день траура по жертвам пожара в Одессе

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до десяти.

Пожар в Одессе

Пожар в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем общенационального траура по жертвам пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По всей стране приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы телеканалов и радиостанций, говорится в президентском указе от 7 декабря.

Между тем под завалами сгоревшего колледжа обнаружены тела еще двух погибших. Таким образом, число жертв пожара выросло до 10 человек, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В больницах остаются 9 из 30 пострадавших.

Контекст

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По данным спасателей, останки нескольких человек могут находиться под развалинами колледжа, надежды найти выживших в пожаре больше нет.

Пожар в колледже

Пожар в одесском колледже начался утром 4 декабря. По данным ГСЧС, возгорание произошло на третьем этаже, вскоре площадь пожара достигла 4 тысяч кв. метров. Спасаясь от пламени, люди прыгали из окон с пятого этажа на припаркованные машины. В тушении пожара были задействованы 65 пожарных и 16 единиц техники. Возможными причинами возгорания полиция считает поджог или неисправный удлинитель. По факту пожара было открыто уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса находился в доме, являющемся памятником архитектуры, на улице Троицкой в центре Одессы ("доходный дом Асвадурова"). Вместе с колледжем в шестиэтажном здании размещались, кроме прочего, Институт морской биологии, а также Одесский филиал Института археологии Национальной академии наук (НАН) Украины.

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    Автор: Екатерина Венкина


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