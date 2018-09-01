 В Украине заспорили об итогах встречи патриархов в Стамбуле | Новости из Германии об Украине | DW | 01.09.2018

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Украина

В Украине заспорили об итогах встречи патриархов в Стамбуле

Фраза, произнесенная митрополитом Константинопольского патриархата, породила в Украине надежды на положительное решение вопроса о предоставлении независимости УПЦ КП.

На переговорах патриархов

На переговорах патриархов

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) опровергли в субботу, 1 сентября, информацию спикера Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП)) об итогах встречи Вселенского патриарха Варфоломея I  и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Секретарь Священного синода УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) указал, в частности, что представитель Варфоломея митрополит Эммануил сделал короткое заявление для журналистов, "суть которого была во фразе: мы сообщили Патриарху (Кириллу) о решении по преодолению разделения в Украине и предоставления автокефалии, которое имплементируется". Евстратий подчеркнул, что позже ожидается официальный текст, поэтому изложение слов митрополита может быть не буквальным. Схожую информацию опубликовал и ряд украинских СМИ, ссылаясь на оригинал заявления Эммануила.

Контекст

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В свою очередь в УПЦ МП опровергли такую трактовку высказывания митрополита, заявив, что слова Эммануила были неправильно переведены. Отмечается, что на самом деле он сказал не о том, что Константинопольский патриархат "принял решение рассмотреть все способы, которыми может быть провозглашена автокефалия", а "решил использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии". Это полностью меняет тональность высказывания о возможности предоставления независимости УПЦ КП. Таким образом, отмечают в УПЦ МП, информационные ресурсы Украины "растиражировали фейк".

Церковный спор в Украине

В настоящее время в Украине действуют несколько православных церквей: Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (единственная структура в стране, признанная другими православными церквами), УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

В апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить УПЦ Киевского патриархата автокефалию, подразумевающую право церкви на независимое управление. Московский патриархат выступает категорически против. Решение этого вопроса ожидается до конца 2018 года.

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