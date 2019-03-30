В Украине закрылись избирательные участки: самое главное о выборах

Спустя пять лет после Майдана в Украине в воскресенье, 31 марта, проходят выборы президента. В борьбе за пост главы государства - 39 кандидатов. К полудню уже проголосовали основные претенденты на высший государственный пост - действующий президент Петр Порошенко, глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также шоумен и худрук студии "Квартал 95", ранее не имевший опыта в политике, Владимир Зеленский. Если в день выборов ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, будет назначен второй тур, который пройдет 21 апреля. DW следит за ходом голосования.

++19:40++

На Закарпатье может быть побит антирекорд явки избирателей: по состоянию на 15:00 там проголосовали всего 29 процентов избирателей, при этом средний показатель по Украине на это время составил 44,36 процента. Среди причин отсутствия интереса к выборам в регионе называют недостаток внимание кандидатов в президенты к местным проблемам и провальную работу их штабов в Закарпатской области.

++19:35++

Сотрудники штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского сообщили, что их наблюдатели по состоянию на 17:00 зафиксировали 4070 нарушений в ходе выборов.

++19:14++

У здания ЦИК продолжают собираться мужчины спортивного телосложения, сообщает общественная инициатива "Чесно".

++19:07++

По данным на 19:00 часов в Национальную полицию Украины направлено 1768 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе президентских выборов. Больше всего данных фактов - 122 - связаны с незаконной агитацией, а также с фотографированием бюллетеней (109), подкупом избирателей (40), повреждением бюллетеней (31), ложными сообщениями о минировании (18) и попытках выноса бюллетеней с избирательных участков (11), заявила пресс-служба МВД. По указанным заявлениям открыто 25 уголовных производств и составлено 15 административных протоколов, указывается в заявлении, размещенном на странице ведомства в Facebook.

В штабе Тимошенко заявили о трех видах системных нарушений...

++18:47++

На брифинге в штабе Юлии Тимошенко депутат от фракции партии "Батькивщина" в Верховной Раде Григорий Немыря заявил о трех видах системных нарушений, которые зафиксировали наблюдатели от этой партии - нарушение процедуры голосования, подкуп избирателей и применение административного ресурса. В частности, он указал на случаи подписания пустых протоколов участковых избирательных комиссий до установления ими результатов голосования, передает корреспондент DW. Больше таких нарушений в Донецкой области, Киевской и Львовской областях.

Случаи подкупа избирателей, которым после голосования неизвестные лица выдавали деньги, наблюдались на Волыни, отметил далее Немыря. Нарушение процедуры голосования зафиксированы в округах 49 и 52 Донецкой области, где неизвестные лица ворвались на участки и вбросили пачки бюллетеней, сообщил он. "Еще одной бессмертной традицией остаются в той же Донецкой области "избирательные карусели" (противозаконное многократное голосование организованных групп лиц на разных избирательных участках, - Ред.) ", - сообщил депутат.

Недостатком работы Центризбиркома Немыря назвал тот факт, что жители одного из многоэтажных домов под Киевом не смогли проголосовать, потому что их данные не были внесены в реестр избирателей. Тревожными фактами Немыря считает "втягивания руководителей консульских и дипломатических учреждений Украины в действия с целью повлиять на деятельность избирательных комиссий "во Франции, США, Испании и др. странах.

... но точных данных не предоставляют

Представитель "Батькивщины" отметил, что все выявленные факты нарушений тщательно проверяются и передаются в правоохранительные органы, вместе с тем он не смог назвать их общее число. Экзитполы могут использоваться для воздействия на избирателей, не исключил Немыря. Он пообещал, что параллельный подсчет голосов штабом Тимошенко, как своеобразный экзитпол, будет "на порядок большую выборку и будет более точным".

Избирательный бюллетень

++18:10++

По данным движения "Чесно", к зданию ЦИК стягивают Нацгвардию.

++18:02++

Полиция зарегистрировала 15 анонимных сообщений об угрозе взрыва на избирательных участках, 10 из них - в Днепропетровской области, по 2 - в Киеве и Черниговской области, еще 1 - в Донецкой области.

++17:54++

Штаб Петра Порошенко пока не зафиксировал значительных нарушений избирательного законодательства и заявляет, что волеизъявление украинцев проходит спокойно. Вместе с тем там указали на отдельные резонансные нарушения, сообщает корреспондент DW. В частности, на избирательном участке №800417 в Киеве для заполнения списков лиц, пришедших голосовать, используются шариковые ручки с исчезающими чернилами, отметил на брифинге депутат Верховной рады от фракции БПП Сергей Алексеев. "Интересно, что председатель этого участка - представитель одной из кандидаток на пост президента", - добавил он. В штабе Порошенко также продемонстрировали видео, на котором зафиксировано нарушение, когда подписи избирателей начали исчезать из списка.

++17:48++

На избирательных участках в Германии образовались длинные очереди желающих проголосовать. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник опубликовал на своей странице в Twitter фотографию улицы перед посольством с текстом: "Как же приятно, что так много наших соотечественников пришли на выборы президента Украины в Берлине!"

В полицию поступили 1360 заявлений и сообщений о правонарушениях

++17:46++

В Национальную полицию Украины по состоянию на 17:00 поступило 1360 заявлений и сообщений о правонарушений на выборах, сообщила пресс-служба ведомства. 186 из них зарегистрировано в Киеве, 196 - в Днепропетровской области, 147 - в Одесской области, 100 - в Донецкой области, 129 - в Харьковской области, 65 - в Полтавской области, 64 - в Сумской области.

++17:40++

В офисе уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой указали на многочисленные нарушения в ходе голосования заключенных в СИЗО.

++17:40++

ЦИК Украины пока не выявил системных нарушений в ходе голосования. Есть лишь "единичные случаи", сообщила журналистам секретарь ЦИК Наталья Бернацкая. В частности, она указала на отдельные случаи фотофиксации бюллетеней и подвоза избирателей к участкам. "Но в целом выборы проходят в стандартном режиме", - добавила она. При этом на данный момент поступило 11 жалоб, они обрабатываются членами ЦИК, указала далее Бернацкая.

Голосование в Киеве

++17:37++

Самым распространенным нарушением во второй половине дня стал подвоз избирателей в сельской местности, сообщил политтехнолог штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Кроме того, наблюдатели от данного кандидата сообщают о контролерах со списками возле избирательных участков, передает корреспондент DW.

++17:36++

Полиция составила 3 административных протокола на членов избирательных комиссий за появление в нетрезвом виде в Киеве, сообщила представитель столичной полиции Оксана Блыщик.

В Кривом Роге эвакуированы сотрудники телеканала

++17:24++

В Кривом Роге Днепропетровской области эвакуированы сотрудники местного телеканала после сообщения о взрывчатке, пишет сайт "Первый криворожский" со ссылкой на пресс-службу полиции и главреда телеканала. На месте работают патрульные и следователи, указывается далее.

++17:10++

Обновленные данные ЦИК: на 15:00 явка избирателей в 195 округах (из 199) составила 45,11 процента.

++17:00++

Зарубежные избирательные участки на выборах президента Украины открылись в США. Первыми голосуют жители Вашингтона.

++17:00++

В день выборов по состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства, отмечает министерство внутренних дел Украины на странице в Facebook. Максимальное число нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Харьковской областях. В их числе речь идет о незаконной агитации (82 случая), подкупе избирателей (27 случаев), испорченных бюллетенях (20 случаев), фотографировании бюллетеней (70 случаев) и попытках вынести бюллетень за пределы избирательного участка (8 случаев).

++16:32++

В офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой поступило 445 заявлений о нарушениях прав человека во время выборов.



++16:20++

Российских журналистов не пустили на избирательные участки в Минске, сообщает "Радио Свобода".

Кандидаты сообщают о нарушениях на выборах

++15:50++

Представитель Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявил на брифинге о нарушениях на выборах, передает корреспондент DW. В качестве примеров он привел телетрансляцию агитации действующего президента на площади возле ЦИК и противозаконные примечания "выбыл" в бюллетенях некоторых избирательных комиссий, что делает эти бюллетени испорченными.

Представитель Тимошенко предостерег против использования данных социологов и экзитполов "для манипуляций мнением избирателей". Он призвал избирателей не продавать свои голоса.

++15:26++

Новые данные от ЦИК: явка избирателей на 15:00 в отдельных регионах составляет 46 процентов.

Голосование в посольстве Украины в Берлине

++15:23++

Координатор избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Корниенко заявил, что наблюдатели имеют полное право носить бейджи в цветах избирательных штабов своих кандидатов. "Это не является агитацией, у нас есть все правовые основания так считать, и мы готовы отставить это в судах", - подчеркнул Корниенко.

++15:20++

Как передает корреспондент DW, представители штаба Петра Порошенко заподозрили сторонников кандидата Владимира Зеленского в скрытой агитации. По словам депутата из "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Сергея Алексеева, наблюдатели от Зеленского в массовом порядке носили на участках бейджи в цветах его избирательного штаба.

Закрылся первый избирательный участок на выборах президента Украины

++14:30++

Голосование на выборах президента Украины завершилось в Австралии. Закрылся избирательный участок при посольстве Украины в Канберре. Явка составила 7,2 процента, сообщил заместитель председателя украинского ЦИК Олег Конопольский.

++14:23++

По данным объединения активистов Гражданской сети ОПОРА, на территории Донецкой области работают все 1211 участков для голосования. Контрольные пункты въезда и выезда на линии разграничения с временно оккупированными территориями открылись вовремя. За голосованием следят, в частности, около 80 наблюдателей сети ОПОРА.

++13:40++

В штабе Владимира Зеленского приняли 1800 сообщений о нарушениях избирательного процесса. Один из координаторов Александр Корниевский говорит, что часть сообщений касаются включения в списки так называемых "мертвых душ". "На одном из участков в списках значится человек, умерший еще в 1995 году", - рассказал он.

++13.30++

В Генконсульстве Украины в Дюссельдорфе (Северный Рейн - Вестфалия) выстроилась очередь из желающих проголосовать, сообщил корреспондент DW. На 13.00 мск для регистрации избирателей работал только один компьютер. На входе в здание дипмиссии посетителей встречают сотрудники консульства в вышиванках.

В полицию поступают заявления о нарушениях

++12:51++

На 12.00 в полицию поступило 284 заявления и сообщения в связи с возможными нарушениями избирательного процесса, передали в МВД Украины. В штабе Тимошенко заявили, что у них есть "мобильные группы реагирования, готовые выезжать на проблемные участки". Как отметил генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель, в основном речь идет о незаконной агитации, фотографировании заполненных бюллетеней и провокациях силового характера

++12:45++

Полиция в поселке Великая Новоселка Донецкой области проверяет информацию о том, что одного из членов избирательной комиссии избили его коллеги при попытке видеофиксации процесса голосования. Как утверждает заявитель, ему нанесли телесные повреждения и разбили камеру.

++12:35++

На избирательном участке в киевском Доме офицеров проголосовал действующий президент Петр Порошенко. Он участвует в выборах как самовыдвиженец. На участок украинский лидер прибыл в сопровождении многочисленных родственников: жены, детей и внуков.

++12:30++

Как передает агентство "Интерфакс Украина", полиция задержала мужчину, который бросил бутылку с зажигательной смесью на избирательном участке в Борзне Черниговской области. Возгорание ликвидировано, в результате происшествия никто не пострадал.

++12:25++

Кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко приехал на избирательный участок на ул. Героев Обороны в Киеве вместе с супругой, журналисткой Юлией Мостовой. Он посетовал на то, что жена не может проголосовать. Ее фамилии нет в списках избирателей. "Она 40 лет живет в этом доме. Уберем преступную власть! " – призвал он, прежде чем опустить бюллетень в урну.

Военные в зоне конфликта в Донбассе голосуют

++12:20++

Военные в зоне проведения операции Объединенных сил в Донбассе, голосуют на специализированных избирательных участках, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. "Первыми уже проголосовали воины с передовой, пока их собратья прикрывают фронт, меняя друг друга", - говорится в обнародованном на странице Генштаба ВСУ в Facebook сообщении.

++12:10++

По состоянию на 11:00 явка избирателей составила 16,49 процента, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

++12:05++

Как передает корреспондент DW, на участке на Княжем Затоне в Дарницком - одном из самых густонаселенных административных районов Киева - на 11.00 проголосовало 10 процентов избирателей. Очереди есть, но небольшие. Данные по Печерскому району - аналогичные (10-12 процентов). Во Львовской области на западе Украины на 10:00 свои голоса отдали 5 процентов избирателей, сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

++11:30++





++11:15++

Посол США в Киеве Мари Йованович надеется, что все граждане Украины воспользуются правом выбора ради будущего своей страны. "В этот знаменательный для демократии день, граждане Украины идут на избирательные участки. Я надеюсь, что все украинцы, обладающие избирательным правом, воспользуются этой важной возможностью определить будущее своей страны", - говорится в заявлении посла в аккаунте посольства США в Twitter.

Порошенко напоминает о прекращении действия договора о дружбе с Россией

++10:45++

Вскоре после начала голосования президент Украины Петр Порошенко разместил пост в Facebook, посвященный отношениям с РФ. "Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем, возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы", - написал он. Украинский лидер напомнил, что с 1 апреля прекращается действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

++10:28++

Юлия Тимошенко проголосовала на выборах. Перед этим она кратко пообщалась с журналистами, заявив: "Дорогие друзья, сегодня со своей… командой я пришла проголосовать за Украину". Кандидат в президенты считает, что с сегодняшнего дня для ее страны начнется "новый исторический прогресс", и выразила уверенность в европейском будущем Украины.

++10:17++

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что 31 марта получило 25 заявлений, связанных с ходом избирательного процесса. По предварительным данным, речь в семи случаях шла о возможной незаконной агитации, в одном - подозревался подкуп избирателя, еще в одном, предположительно, имела место попытка выноса бюллетеня с участка.

Украинцы в Германии голосуют на выборах президента Украины

++10:04++

Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, на избирательном участке в Берлине началось голосование на выборах президента. "Царит приподнятое настроение, ведь сегодня - настоящий праздник украинской демократии!" - написал он.

++9:41++

Возле здания киевского лицея №100, где в районе 10:00 будет голосовать Юлия Тимошенко, лидера "Батькивщины" ждут более 16 операторов и целый ряд сотрудников СМИ. Председатель избирательной комиссии жалуется, что пресса перегородила проход. Перед входом на участок кандидата в президенты Украины ожидают молодые люди с цветами.

++9:33++

Кандидат в президенты и лидер Радикальной партии Олег Ляшко проголосовал на выборах. Он пришел на избирательный участок вместе с женой. Как сообщает общественная организация "Комитет избирателей Украины", политик в присутствии телекамер развернул бюллетень с результатами своего волеизъявления. Это является нарушением тайны голосования, уточняет агентство УНИАН.

++9:30++

На избирательном участке 221 в Доме офицеров в Киеве дежурят сотрудники правоохранительных органов. Как ожидается, здесь будут голосовать президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий.

++9:16++

Как передает "РБК Украина" со ссылкой на объединение активистов Гражданской сети ОПОРА, в селе Новостав Волынской области наблюдателя организации не допустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии. На место инцидента вызвали полицию.

++9:06++

Как свидетельствуют кадры, передаваемые местными журналистами из Станицы Луганской, народу в районе временного пункта перехода в утренние часы - мало. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма 31 марта голосование не проводится.

++8:39++

Кандидат в президенты, народный депутат Украины Юрий Бойко отдал свой голос на избирательном участке в селе Иванковичи (Киевская область).

Мэр Киева приехал голосовать на велосипеде

++8:36++

Мэр Киева Виталий Кличко уже проголосовал на выборах президента Украины. Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде.

++8:32++

Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии. Участок, образованный при посольстве Украины в Канберре, открылся (23:00 по киевскому времени 30 марта). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 31 марта). Проголосовать в Канберре могут также украинцы Новой Зеландии, об этом сообщает "Европейская правда".

++08.10++

Безопасность в стране в день голосования обеспечивают более 39000 полицейских, для охраны окружных избирательных комиссий привлечено 518 представителей правоохранительных органов

++08.00++

Избирательные участки в стране открылись в 8.00 утра и будут работать до 20.00 по киевскому времени (совпадает с московским). Проголосовать можно на одном из почти 30 тысяч участков.

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Кто претендует на пост президента Украины? Рекордное число кандидатов В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

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