 В Украине задержан израильский наркобарон, сбежавший при экстрадиции | Новости из Германии об Украине | DW | 17.08.2019

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Украина

В Украине задержан израильский наркобарон, сбежавший при экстрадиции

Глава крупнейшего израильского сетевого наркокартеля Амос Дов Сильвер, скрывшийся от СБУ в аэропорту Борисполь при экстрадиции, был задержан в Умани.

Амос Дов Сильвер

Амос Дов Сильвер

Гражданин Израиля Амос Дов Сильвер, скрывшийся от конвоя в аэропорту Борисполь в процессе экстрадиции из Украины, был задержан сотрудниками службы безопасности в субботу, 17 августа. Помимо него задержаны также трое сотрудников СБУ, подозреваемые в содействии побегу Сильвера, сообщает пресс-центр спецслужбы в аэропорту. В опубликованном в Facebook заявлении СБУ также говорится, что в ближайшее время израильтянин будет отправлен на родину "в соответствии с действующим законодательством".

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Основатель виртуальной сети сбыта наркотических средств Telegrass Амос Дов Сильвер, разыскиваемый израильскими правоохранительными органами в связи с обвинением в организации международного наркокартеля,  был задержан в Украине в марте 2019 года. До этого в прокуратуру Киева поступил запрос от израильской стороны с просьбой выдать Сильвера.

В день запланированной экстрадиции 15 августа задержанного доставили в аэропорт Борисполь в сопровождении сотрудников СБУ. С него сняли электронный браслет, а после прохождения паспортного контроля он скрылся в районе магазинов дьюти-фри. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по статье о побеге с места лишения свободы или из-под стражи.

Главный редактор украинского издания "Цензор. net" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook написал, что Амоса Дова Сильвера удалось задержать в Умани.

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Ссылки в интернете

Сообщение СБУ о задержании Амоса Дова Сильвера

Страница Facebook главреда "Цензор.нет"

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