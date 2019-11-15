В Украине завели дело из-за возможной слежки за экс-послом США

Национальная полиция Украины начала уголовное производство - после того как Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал информацию о том, что во время нахождения в Украине Мари Луиза Йованович, с 2016 по 2019 годы занимавшая пост посла США в Киеве, могла подвергаться слежке. Об этом в четверг, 16 января, сообщили в пресс-службе МВД Украины в Facebook.
Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по части 2 статьи 163 - о "нарушении тайны переписки, телефонных разговоров и корреспонденции" и по части 1 статьи 182 - о "незаконном сборе, хранении, использовании конфиденциальной информации о лице и нарушении неприкосновенности частной жизни".
Как указали 14 января в Комитете по разведке, за Йованович могла осуществляться незаконная слежка. Кроме того, частные лица, действовавшие "по заказу граждан США", могли вмешиваться в работу электронных устройств экс-посла.
Киев не вмешивается во внутренние дела США
В МВД Украины напомнили, что официальная позиция Киева заключается в невмешательстве "во внутриполитические дела Соединенных Штатов". Вместе с тем в обнародованных в Конгрессе материалах содержится информация, свидетельствующая о возможных нарушениях национального законодательства и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает диппредставителей на территории иностранных государств.
"Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории", - подчеркнули в министерстве. В соответствии с международными механизмами министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в расследовании.
Переписка Парнаса и Хайда о Йованович
О возможной слежке за Йованович говорилось в письме главы Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, демократа от штата Калифорния, Адама Шиффа председателю юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлеру (демократ от штата Нью-Йорк).
В послании была представлена новая информация по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Речь шла о текстовых сообщениях, которые в марте 2019 года бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас, фигурирующий в письме как партнер личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, отправил американскому предпринимателю и стороннику президента США Роберту Хайду. Речь в переписке шла о Йованович.
В ответ на ряд публикаций, сообщений в Twitter и видео, в которых американского дипломата обвиняли в "нелояльности" Трампу, Хайд пообещал "заняться" отстранением Йованович от должности. Он также утверждал, что держит ее под наблюдением в Киеве и имеет выход на лиц, которые "готовы помочь, если мы/или ты назовем/назовешь цену".
Отставка посла США в Украине
Йованович покинула пост посла в мае 2019 года по личному требованию президента Трампа, обвинившего её в нелояльности.
В октябре 2019 года она выступила на закрытых слушаниях в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, предваряющих запуск процедуры импичмента Трампу. Сам президент подверг ее тогда резкой критике.
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Автор: Илья Коваль