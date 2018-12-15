 В Украине госслужащих проверят на наличие родственников с гражданством РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 16.12.2018

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Украина

В Украине госслужащих проверят на наличие родственников с гражданством РФ

В первую очередь необходимо проверить сотрудников правоохранительных и следственных органов, заявил Петр Порошенко. Президент дал соответствующее распоряжение главе Службы безопасности Украины.

Петр Порошенко на фоне флага Украины (фото из архива)

Департаменту контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) необходимо проверить украинских госслужащих на наличие родственников с российским гражданством. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на пресс-конференции в Киеве в воскресенье, 16 декабря. По словам главы государства, он обратился с соответствующим поручением к главе СБУ Василию Грицаку.

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При наличии оснований чиновников могут привлечь к ответственности вплоть до увольнения, добавил Порошенко. Приоритет при проверке необходим в отношении сотрудников "правоохранительных и следственных органов", подчеркнул президент.

Курс на интеграцию в ЕС и НАТО

Говоря о внешней политике Украины, Порошенко заявил, что намерен настаивать на принятии Верховной радой во втором чтении поправок к конституции, которые закрепляют курс страны на интеграцию в Евросоюз и НАТО. В ноябре Конституционный суд не нашел в предлагаемых изменениях противоречий Основному закону.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что военное положение, введенное на 30 суток в ряде областей Украины после инцидента в Керченском проливе, не будет продлено, "если не начнется широкомасштабная агрессия" со стороны России. Этот режим действует с 26 ноября в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем. По словам Порошенко, военное положение является "превентивной мерой". Это время будет использовано, чтобы укрепить оборону страны и способность защитить ее граждан, добавил президент.

30 ноября госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Глава государства отметил, что данный запрет вводится, чтобы предотвратить формирование в Украине "частных армий".

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  • мужчина с макбуком на конференции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    К родственникам или на конференцию?

    В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

  • девушка с кошельком

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

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    Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

  • заявление на получение Шенгенской визы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Экономия времени и денег

    Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.

    Автор: Илья Коваль


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