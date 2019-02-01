В тюрьмах Германии растет число заключенных без немецкого гражданства

В немецких тюрьмах количество заключенных, имеющих иностранное гражданство, за последние три года достигло рекордной отметки. Об этом свидетельствуют данные министерств юстиции всех 16 федеральных земель Германии, опубликованные газетой Die Rheinische Post в понедельник, 4 февраля.

Наибольшее число заключенных, не имеющих немецкого паспорта, а также лиц без гражданства, отбывают наказание в тюрьмах Берлина и Гамбурга: там это каждый второй. При этом по сравнению с 2016 годом доля заключенных с иностранным гражданством увеличилась в Гамбурге с 55 до 61 процента, а в Берлине с 43 до 51 процента.

В самой населенной федеральной земле - Северном Рейне - Вестфалии - это каждый третий заключенный, причем с 2015 года их доля от общего числа отбывающих наказание возросла с 33 до 36 процентов.

Рост числа заключенных-иностранцев отмечен и на западе, и на востоке ФРГ

В частности, в Нижней Саксонии этот показатель за аналогичный период возрос с 29 до 33 процентов, в земле Райнланд-Пфальц - с 26 до 30%, в Баден-Вюртемберге - с 44 до 48%, в Бремене - с 35 до 41%, в Шлезвиге-Гольштейне - с 28 до 34%, в Сааре - с 24 до 27%, в Гессене - с 44,1 до 44,6 процента.

По данным министерства юстиции Баварии, с 2012 года количество заключенных с иностранным гражданством увеличилось здесь с 31 до 45 процентов.

Похожая тенденция наблюдается и в восточных федеральных землях. Так, в тюрьмах Саксонии в марте 2016 года отбывали наказание 482 иностранца. В 2016 году их число возросло до 601, а в 2019-м - до 981 человека.

Гражданство заключенных в немецких тюрьмах

Больше всего в немецких тюрьмах отбывают срок лица с гражданством Польши, Туниса, Ливии, Чехии и Грузии. При этом заключенные, разделяющие идеологию исламизма, находятся под особым наблюдением. "Число заключенных, попавших в фокус нашего внимания из-за исламистской идеологии, за последние годы резко возросло", - цитирует газета Die Rheinische Post министра юстиции земли Баден-Вюртемберг из партии ХДС Гвидо Вольфа (Guido Wolf).

Если до 2016 года в тюрьмах земли Баден-Вюртенберга отбывали наказание менее 10 заключенных с исламистским прошлым, то сегодня их число возросло до 45 человек, указывает Вольф.

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