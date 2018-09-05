В Тюрингии намерены периодически контролировать АдГ

Ведомство по охране конституции в федеральной земле Тюрингия намерено с сегодняшнего дня периодически проверять деятельность правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на ее соответствие Основному закону страны. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщили телерадиокомпания MDR и газета Die Welt.

По информации MDR, внимание будет уделено, в частности, высказываниям и публикациям председателя земельной организации АдГ Бьорна Хёке (Björn Höcke). Необходимо выяснить, происходит ли фактическое сближение земельной организации с правым экстремизмом, отмечает MDR.

По данным Die Welt, глава земельного ведомства по охране конституции Штефан Крамер (Stephan Kramer) поручил сотрудникам собирать имеющуюся в открытом доступе информацию о местной организации АдГ. Изучение этих сведений займет от шести месяцев до одного года. На основании результатов будет принято решение о необходимости наблюдения за партией.

Большинство немцев - за контроль над АдГ

Согласно опубликованным 1 сентября данным интернет-опроса социологического института Civey, большинство немцев выступает за контроль Федерального ведомства по охране конституции над АдГ. 42,7 процента респондентов считают такой контроль обязательным. Еще 14,5 процента склонны поддержать это требование. В свою очередь министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) не видит оснований для наблюдения спецслужб за всей партией АдГ.

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