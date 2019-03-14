В Тюрингии выбрали новую колбасную королеву (фото)

Как вы думаете, сколько сортов колбас насчитывается в Германии? За всю жизнь не перепробовать...
Эрфурт • В Германии производится в общей сложности более полутора тысяч сортов разных колбас - сырокопченых, сосисок и сарделек, сырых для гриля и так далее. Одним из самых известных традиционных колбасных регионов является восточная земля Тюрингия. Особой известностью во всей Германии пользуются здешние жареные, ливерные и кровяные колбаски - Thüringer Rostbratwurst, Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst.
На этой неделе на потребительской ярмарке в Эрфурте была коронована новая тюрингская колбасная королева - 30-летняя Дженифер Риш (Jennifer Risch). На первой фотографии она демонстрирует публике еще один здешний деликатес - упругую копченую колбасу Thüringer Knackwurst (от нем. Knack - треск), оболочка которой разрывается со щелчком.
Пушка-колбаса или колбаса-пушка около Музея колбасок в тюрингской общине Хольцхаузен (Bratwurstmuseum Holzhausen)
Новая тюрингская колбасная королева - двенадцатая по счету. Она работает в мясной лавке и будет исполнять обязанности в ближайшие два года: посещать продуктовые ярмарки, кулинарные фестивали, гриль-вечеринки и другие мероприятия.
Кстати, сырые сосиски для жарки немцы называют словом братвурст (Bratwurst), но название это происходит не от глагола жарить (braten), в чем уверено даже большинство самих немцев, а от названия фарша - Brät, которым начиняют натуральную оболочку. Название этого особого фарша происходит от старонемецкого слова Brāto - чистое мясо без костей и примесей. Жарить такие сырые колбаски - братвурст - можно на мангале, гриле или сковородке.
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