 В Тюрингии выбрали новую колбасную королеву (фото) | Кадр дня | DW | 15.03.2019

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Кадр за кадром

В Тюрингии выбрали новую колбасную королеву (фото)

Как вы думаете, сколько сортов колбас насчитывается в Германии? За всю жизнь не перепробовать...

Дженифер Риш

Эрфурт • В Германии производится в общей сложности более полутора тысяч сортов разных колбас - сырокопченых, сосисок и сарделек, сырых для гриля и так далее. Одним из самых известных традиционных колбасных регионов является восточная земля Тюрингия. Особой известностью во всей Германии пользуются здешние жареные, ливерные и кровяные колбаски - Thüringer Rostbratwurst, Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst.

На этой неделе на потребительской ярмарке в Эрфурте была коронована новая тюрингская колбасная королева - 30-летняя Дженифер Риш (Jennifer Risch). На первой фотографии она демонстрирует публике еще один здешний деликатес - упругую копченую колбасу Thüringer Knackwurst (от нем. Knack - треск), оболочка которой разрывается со щелчком.

Пушка-колбаса или колбаса-пушка около Музея колбасок в тюрингской общине Хольцхаузен (Bratwurstmuseum Holzhausen)

Пушка-колбаса или колбаса-пушка около Музея колбасок в тюрингской общине Хольцхаузен (Bratwurstmuseum Holzhausen)

Новая тюрингская колбасная королева - двенадцатая по счету. Она работает в мясной лавке и будет исполнять обязанности в ближайшие два года: посещать продуктовые ярмарки, кулинарные фестивали, гриль-вечеринки и другие мероприятия.

Кстати, сырые сосиски для жарки немцы называют словом братвурст (Bratwurst), но название это происходит не от глагола жарить (braten), в чем уверено даже большинство самих немцев, а от названия фарша - Brät, которым начиняют натуральную оболочку. Название этого особого фарша происходит от старонемецкого слова Brāto - чистое мясо без костей и примесей. Жарить такие сырые колбаски - братвурст - можно на мангале, гриле или сковородке.

Смотрите также: 
Немецкое колбасное разнообразие

  • Сосиска с карри

    Любимые немецкие колбаски

    Сосиска с карри

    Сосиска, в честь которой в Берлине даже открыт музей, стала популярной благодаря владелице ларька Херте Хойвер, которая, кстати, родилась в Кёнигсберге (сегодняшнем Калининграде). Приправив томатный соус экзотическими пряностями, в частности, порошком карри, она сдобрила им сосиски, которые начала продавать в 1949 году. Так началось победное шествие Currywurst, которое продолжается по сей день.

  • Белые сардельки

    Любимые немецкие колбаски

    Белые сардельки

    Белые баварские сардельки "вайсвурст" (Weißwurst) готовятся из телячьего фарша и свиного жира с добавлением пряностей. Их состав передается по наследству, и каждый мюнхенский мясник держит этот состав в строжайшем секрете. Белые сардельки варят в горячей (но не кипящей!) воде и подают со сладкой горчицей и соленым кренделем.И, конечно, запивают пивом.

  • Братвурст

    Любимые немецкие колбаски

    На гриле и сковороде

    Эти сосиски даже в русской Википедии называют "братвурст" (Bratwurst), без перевода. И правильно делают. Потому что буквально это означает "жареная колбаса" или "жареная сосиска", а на самом деле она получила свое имя от названия фарша (Brät), которым начиняют натуральную оболочку. Жарят "братвурст" либо на угольях, на гриле, либо - реже - на сковородке. Есть множество региональных рецептов.

  • Нюрнбергские колбаски

    Любимые немецкие колбаски

    Нюрнбергские колбаски

    Миниатюрные колбаски из свиного фарша с майораном были изобретены в Нюрнберге. Первые упоминания о колбасках под названием "Nürnberger Rostbratwürstchen" датированы 1313 годом. До сих пор их размеры строго ограничены: от 7 до 9 см. Подают их обычно по 8-12 штук, с горчицей или хреном вместе с квашеной капустой, вареной картошкой или картофельным салатом.

  • Кровяная колбаса

    Любимые немецкие колбаски

    Кровяная колбаса

    Кровяную колбасу (Blutwurst)-действительно готовят из крови – бычьей, телячьей или свиной. Для твердой консистенции добавляют сало, крупы, субпродукты. Жители Рейнской области едят ее, обжарив предварительно на сковороде, с картофельным пюре и яблочным муссом. Это блюдо называется "Небо и земля". Берлинский вариант - с картофелем и квашеной капустой - окрестили "Мертвая бабуля".

  • Ливерная колбаса

    Любимые немецкие колбаски

    Ливерная колбаса

    Ее мажут на хлеб, крекеры, свежую булочку. Вариантов ливерной колбасы (Leberwurst) множество, но один ингредиент обязателен – печенка. Телячьей, свиной, гусиной или утиной печенки в готовой колбасе - до 40 процентов. Остальное - различные добавки, в частности, субпродукты, животные жиры, яйца, масло, лук и чеснок.

  • Чайная колбаса

    Любимые немецкие колбаски

    Чайная колбаса

    Сырокопченой колбасе, которую в Германии называют чайной колбасой (Teewurst), всего сто лет с небольшим. Впервые ее стали делать в городке Рюгенвальд в Померании (сейчас это Польша). Нежная по консистенции колбаса с высоким содержанием жира (40%) и слегка кисловатым вкусом очень популярна,

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


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Контекст

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