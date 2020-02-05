 В Тюрингии будет сформировано временное правительство меньшинства | Новости из Германии о Германии | DW | 22.02.2020

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Германия

В Тюрингии будет сформировано временное правительство меньшинства

До новых выборов в ландтаг Тюрингии в апреле 2021 года обязанности премьер-министра федеральной земли будет исполнять Бодо Рамелов из Левой партии.

Экс-премьер Тюрингии Бодо Рамелов из Левой партии возглавит временное правительство земли до апреля 2021 года

Экс-премьер Тюрингии Бодо Рамелов возглавит временное правительство земли до апреля 2021 года

В ходе политического кризиса, связанного с формированием земельного правительства в Тюрингии, представители Левой партии,  "зеленых", Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) поздно вечером в пятницу, 21 февраля, приняли решение провести новые выборы в ландтаг 25 апреля 2021 года. До этого времени обязанности премьер-министра федеральной земли будет исполнять экс-премьер Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) из Левой партии, который возглавит красно-красно-зеленое правительство меньшинства (состоящее из представителей Левой партии, СДПГ и "зеленых". - Ред.).

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Ожидается, что Рамелов повторно выставит свою кандидатуру на выборах главы ландтага Тюрингии 4 марта. По словам председателя земельного отделения партии СДПГ в Тюрингии Вольфганга Тифензее (Wolfgang Tiefensee), выработанный на межпартийных переговорах до конца 2020 года "механизм стабильности" станет "основой ограниченного по времени парламентского сотрудничества", который позволит положить конец "невыносимой ситуации с отсутствующим правительством ушедшего в отставку премьер-министра Томаса Кеммериха (Thomas Kemmerich)" из Свободной демократической партии (СвДП).

К числу договоренностей, достигнутых представителями Левой партии, "зеленых", СДПГ и ХДС в результате многочасовых переговоров 21 февраля относится, кроме прочего, запрет на сотрудничество с депутатами от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) для достижения большинства в тюрингском ландтаге, указывает информагентство AFP.

На проведении новых выборов земельного правительства настаивали в первую очередь Левая партия и СДПГ. В свою очередь христианские демократы предлагали сначала принять бюджет земли. Достигнутые решения представители Левой партии назвали "историческим компромиссом".

Правительственный кризис в Тюрингии

Политический кризис в Тюрингии начался после того, как 5 февраля, спустя три с половиной месяца после выборов в ландтаг, Томас Кеммерих занял пост главы регионального правительства, воспользовавшись поддержкой депутатов из партии АдГ, а также членов СвДП и ХДС.

Тогда Кеммерих получил 45 голосов парламентариев - на один больше, чем его соперник, экс-премьер Тюрингии Бодо Рамелов из Левой партии. Один из 90 депутатов во время голосования воздержался. При этом за Кеммериха проголосовали все 22 представителя АдГ в ландтаге.

8 февраля, через три дня после своего избрания, на фоне общественных протестовТомас Кеммерих объявил о своей отставке с поста премьер-министра Тюрингии и заявил, что вернет в земельный бюджет все средства, полученные им на этой должности.

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    Автор: Максим Нелюбин


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