 В Турцию доставлены первые компоненты российских ЗРК С-400 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.07.2019

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Мир

В Турцию доставлены первые компоненты российских ЗРК С-400

Министерство обороны Турции подтвердило факт начала поставок С-400. Первая партия компонентов уже прибыла на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.

Российские ЗРК С-400 в Крыму

Российские ЗРК С-400 в Крыму

В Турцию, несмотря на резкое недовольство в США, началась поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Первые компоненты С-400 уже доставлены на авиабазу Мюртед под Анкарой, сообщило министерство обороны Турции в пятницу, 12 июля. "Процесс доставки зенитных ракетных систем С-400 российского производства в Турцию начался. В рамках контракта доставка первой партии компонентов ЗРК С-400 была осуществлена на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контракт о поставке Турции комплексов С-400 предусматривает частичную передачу технологий этой стране.

США категорически возражают против закупки Турцией комплексов С-400 и их использования в воздушном пространстве НАТО, угрожая Анкаре штрафными мерами. Санкции, введенные США против Турции в 2018 году из-за задержания турецкими властями американского пастора, сильно подорвали турецкую экономику и валюту.

Контекст

Анкара хочет приобрести у Москвы ЗРК С-400 - вопреки требованиям США, добивающихся от турок отказа от сделки. Беспокойство выражают и страны-члены НАТО. Чем это может грозить Турции? (09.06.2019)

Турция демонстрирует четкую позицию. Она хочет покупать у России С-400 без оглядки на НАТО. Это курс опасный и для альянса, пишет в гостевом комментарии для DW Петер Штурм. (14.06.2019)

Угрозы и опасения Вашингтона

Администрация в Вашингтоне опасается, что Россия, благодаря чувствительным радарам С-400, получит доступ к информации о новейшем американском истребителе F-35. Турция является партнером США в деле производства F-35 и планирует закупить сто таких самолетов. На фоне конфликта о поставках С-400 в Турцию, США угрожают отстранить Анкару от дальнейшего участия в программе F-35, несмотря на то, что Турция уже выплатила более одного миллиарда долларов.

США могут принять меры против Турции и в рамках закона "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA), который направлен против заключения контрактов с российским оборонным сектором и предусматривает ограничения на трансакции в сфере недвижимости и визовые запреты.

Турция в последние дни прилагает энергичные усилия с целью развеять опасения партнеров по НАТО в связи с закупкой у России ЗРК С-400. Глава МИД Турции неоднократно подчеркивал, что эти комплексы могут быть задействованы лишь в случае крайней необходимости. Ранее турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что комплексы С-400 в Турции будут работать с независимым радаром без подключения к системе ПВО НАТО.

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    Автор: Михаил Бушуев


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