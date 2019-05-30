 В Турции приговорены к пожизненному заключению более 70 военных | Новости из Германии о Европе | DW | 30.05.2019

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Европа

В Турции приговорены к пожизненному заключению более 70 военных

Один из пилотов ВВС Турции осужден на 29 пожизненных срока с содержанием при усиленных мерах безопасности. Спустя почти три года после подавления путча в стране продолжаются процессы.

Митингующие на улицах Стамбула

Митингующие на улицах Стамбула (фото из архива, июль 2016 года)

Суд в Анкаре приговорил 74 военнослужащих к пожизненным срокам лишения свободы за участие в попытке госпереворота в июле 2016 года. Об этом в четверг, 30 мая, сообщило агентство Anadolu.

Так, несколько военных летчиков признаны виновными в том, что пытались с вертолетов атаковать официальную резиденцию президента в Анкаре, здание национального парламента, а также главное полицейское управление в столице. По версии следствия, их действия были предприняты без санкций военного руководства страны.

Захват главы Генштаба Турции

Как утверждает судья, в результате действий участников госпереворота тогдашний начальник Генштаба Турции Хулуси Акар, ныне занимающий должность министра национальной обороны, был взят в заложники и доставлен в здание Дворца Чанкая - резиденции турецкого премьера.

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Пилот Угур Капан, обвиненный в перевозке Акара после его захвата повстанцами, был приговорен к 29 пожизненным срокам с содержанием при усиленных мерах безопасности.

Всего суд в Анкаре рассматривал 152 дела, связанных с госпереворотом. Из 74 приговоренных к пожизненному заключению 56 будут содержаться в условиях строгого режима. Еще 45 человек приговорены к лишению свободы на сроки до 18 лет. По 31 делу вынесены оправдательные приговоры рассмотрение еще двух продолжается.

Арестованы свыше 500 тыс. человек

В Турции спустя почти три года после подавления путча продолжаются массовые облавы и аресты. Большинство задержанных обвинены в связях с движением радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара считает его организатором попытки госпереворота. Турецкие власти безуспешно пытаются добиться от Вашингтона экстрадиции проповедника.

После неудавшегося путча в Турции были арестованы более 500 тысяч человек, из них почти 30 тысяч по-прежнему находятся в тюрьме. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, более 4400 арестованных - бывшие служащие полиции. Свыше 31 тысячи полицейских, 15 тысяч военных и 4000 сотрудников органов юстиции были уволены со службы.

Критики президента Эрдогана обвиняют его в использовании провалившегося путча для подавления инакомыслия.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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