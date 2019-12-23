 В Турции предъявлены обвинения по делу об убийстве журналиста Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.03.2020

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Мир

В Турции предъявлены обвинения по делу об убийстве журналиста Хашогги

Двадцати подозреваемым вынесены обвинения - через полтора года после убийства оппозиционного журналиста Хашогги на территории саудовского консульства в Стамбуле.

Сотрудница полиции на фоне плаката с изображением Джамаля Хашогги

Сотрудница полиции на фоне плаката с изображением Джамаля Хашогги

В Турции предъявлены обвинения 20 подозреваемым по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом в среду, 25 марта, сообщила Генпрокуратура в Стамбуле.

Обвинения вынесены примерно через полтора года после гибели репортера на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Восемнадцати фигурантам дела вменяется в вину совершение преднамеренного убийства с применением пыток, еще двоим - подстрекательство к этому. Дата судебного разбирательства пока не назначена.

Одним из главных подозреваемых в убийстве является Сауд аль-Кахтани - экс-советник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. По версии следствия, аль-Кахтани мог планировать это преступление.

Зверское убийство журналиста

Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецгруппы из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Пока официально неизвестно, кто отдал приказ совершить это преступление. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, однако отрицает, что он приказал убить журналиста. Тем не менее спецдокладчица ООН Аньес Калламар ранее пришла к выводу, что есть серьезные основания полагать, что бен Сальман несет личную ответственность за произошедшее.

Пять фигурантов в Эр-Рияде приговорены к смертной казни

Суд в Эр-Рияде над 11 фигурантами дела начался в январе 2019 года. Правозащитные организации критиковали власти Саудовской Аравии за препятствование достоверному расследованию случившегося и закрытый характер судебного процесса. Саудовский суд в декабре 2019 года приговорил пять человек к смертной казни по делу об убийстве Хашогги. Еще трое были приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы по обвинению в попытке замести следы преступления.

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    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 26:06

Зверское убийство журналиста Джамаля Хашогги: что скрывают в Саудовской Аравии?

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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