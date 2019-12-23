В Турции предъявлены обвинения по делу об убийстве журналиста Хашогги

В Турции предъявлены обвинения 20 подозреваемым по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом в среду, 25 марта, сообщила Генпрокуратура в Стамбуле.

Обвинения вынесены примерно через полтора года после гибели репортера на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Восемнадцати фигурантам дела вменяется в вину совершение преднамеренного убийства с применением пыток, еще двоим - подстрекательство к этому. Дата судебного разбирательства пока не назначена.

Одним из главных подозреваемых в убийстве является Сауд аль-Кахтани - экс-советник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. По версии следствия, аль-Кахтани мог планировать это преступление.

Зверское убийство журналиста

Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецгруппы из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Пока официально неизвестно, кто отдал приказ совершить это преступление. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, однако отрицает, что он приказал убить журналиста. Тем не менее спецдокладчица ООН Аньес Калламар ранее пришла к выводу, что есть серьезные основания полагать, что бен Сальман несет личную ответственность за произошедшее.

Пять фигурантов в Эр-Рияде приговорены к смертной казни

Суд в Эр-Рияде над 11 фигурантами дела начался в январе 2019 года. Правозащитные организации критиковали власти Саудовской Аравии за препятствование достоверному расследованию случившегося и закрытый характер судебного процесса. Саудовский суд в декабре 2019 года приговорил пять человек к смертной казни по делу об убийстве Хашогги. Еще трое были приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы по обвинению в попытке замести следы преступления.

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